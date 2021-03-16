美卿防長啟程訪日韓 預告振同盟「增效」制華

布林肯和奧斯汀昨分別抵達東京，他們將與日本外相茂木敏充和防相岸信夫舉行「2+2」部長級會議，首相菅義偉亦會參與。

兩人之後會前往韓國訪問，奧斯汀會再飛往印度，布林肯則赴阿拉斯加聯同國家安全顧問蘇利文，與中國國務委員兼外長王毅及中共中央政治局委員楊潔篪會面。

布林肯：追究蠶食港自治責任

兩人在起行前於《華郵》投書，強調會尋求重振盟友的關係，「我們的同盟就是我軍所稱的『力量倍增器』，有同盟可比沒同盟能取得遠遠更多的成就。世上沒有國家擁有如美國般的同盟和伙伴關係網絡，忽視這些關係會是巨大的戰略錯誤」。兩人在文章中又指摘中國試圖挑戰國際規則，以脅迫手段達成目的，美國要與盟友合作迎對這挑戰。他們稱，美國會與盟友就中國侵犯新疆和西藏人權、系統性蠶食香港自治、削弱台灣民主和在南海作出違反國際法的領海聲索，向中國追究責任，「若我們不果斷行動並帶頭領導，北京就會採取行動」。與奧斯汀同行的一名國防高官表示，防長將與日本官員商討中國在區內的角色及行為。

（路透社/華盛頓郵報）