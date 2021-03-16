抗疫失分議員涉貪 德執政黨地選慘敗

默克爾政黨9月大選勢危

據德國傳媒票站民調顯示，在西南部的巴登-符騰堡州，基民盟得票只有23.4%，不但低於上一屆，亦遠不及排第一的綠黨之31.4%選票。在西部的萊茵蘭-普法爾茨州，基民盟得票26.9%，低於上屆的32%，中間偏左的社會民主黨（SPD）獲35.5%選票，繼續穩坐州最大黨之位。巴登-符騰堡州的基民盟候選人艾森曼（Susanne Eisenmann）說：「這對基民盟來說是一個災難結果。」巴登-符騰堡與萊茵蘭-普法爾茨均曾是基民盟的傳統根據地。

近幾周民調已顯示選民對基民盟支持度日減，該黨全國支持率從去年6月的40%降至本月33%。民眾尤其不滿基民盟兩名閣員的表現，包括衛生部長施潘（Jens Spahn）及經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier），前者被歸咎推展新冠疫苗接種緩慢，後者被指財援受疫情打擊企業的款項遲遲未到位。基民盟在選前亦爆出採購防疫產品醜聞，該黨議員勒貝爾（Nikolas Lobel）被揭協助巴登-符騰堡州一間供應商與兩間公司達成口罩採購協議，勒貝爾的公司從中收用25萬歐元（約231萬港元）佣金，他本月宣布辭職；另一屬於基民盟姊妹黨基社盟的議員尼斯萊因（Georg Nusslein）亦被指控從口罩供應商收賄。

德國接下來還有4州舉行地方選舉，9月26日亦有聯邦議會選舉，周日的兩場選戰被視為9月大選的風向標，將決定掌權16年的默克爾接班人誰屬。今輪的地選失利，也被視為對默克爾接班人大熱、基民盟黨魁拉舍特（Armin Laschet）的重挫。許多保守派人士希望基社盟主席黨魁索達（Ｍarkus Soeder）能取代拉舍特競逐總理。拉舍特和索達將在5月23日商量由誰代表基民盟/基社盟角逐總理寶座。

（綜合報道）