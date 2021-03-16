傳言加劇仇華情緒 稱襲油氣管道

傳解放軍助緬警 軍頭政變華首肯

上月中旬，美國自由亞洲電台已有報道緬甸民眾指摘中國支援緬甸軍方政變，故包圍當地中資企業。當時緬甸網上輿論亦有不少矛頭指向北京的傳聞，例如指有解放軍和講普通話者藏身緬甸軍警協助鎮壓、中方以軍機派員協助緬甸軍方封鎖網絡、緬甸軍頭敏昂萊政變前訪華先取得中方首肯等，促使民眾前往中國駐緬大使館前抗議。

中國駐緬甸大使陳海2月15日接受緬媒採訪，否定上述指控，強調北京對緬甸政局變化事前並不知情，當前狀况完全是中方不願意看到的。

示威民眾近期更將矛頭轉向中緬油氣管道，甚至有網民揚言將之燒毁。導火線是一份軍政府外泄文件，當中顯示中方官員在2月24日會面上，要求軍方為管道提供更佳防衛和路線沿途的少數民族武裝組織情報，這令民怨更為反彈。中國外交部回應路透社稱，捍衛雙邊合作項目是中緬雙方的共同責任，但未評論緬甸反華情緒。

中緬油氣管道反映緬甸對中國戰略的重要性。緬甸是北京「一帶一路」倡議的重要對象，但中方早在2013年公布該倡議前已開始在緬甸的基建佈局——中緬油氣管道於2010年動工，旨在為中國開發繞過馬六甲海峽的油氣管道，其天然氣管和原油管分別在2013年和2017年啟用；另一重點項目密松水壩則在緬甸民眾強烈反對下被叫停。

智庫專家：華對緬軍沉默「失分」

美國智庫史汀生中心中緬關係專家孫韻表示，中國一日未肯扭轉沉默態度並公開反對緬甸軍方，緬甸民眾對中國的負面看法就會一直加劇，「敵意公眾輿論會為中方計劃造成長期威脅和損害」。

（綜合報道）