打砸燒中資廠 仰光工業區戒嚴 最少32廠受破壞 港廠商代表：港企暫沒影響

遇襲的中資工廠主要位於仰光市外圍的蘭達雅（Hlaingthaya）工業區，該處一間中資和一間中緬合資製衣廠的大門和貨倉，周日午後被人縱火破壞。襲擊情况入夜後惡化擴大，《環球時報》昨引述中國駐緬甸大使館稱，截至周一中午共32間中資工廠被破壞，包括中資企業或中緬合資企業，加上兩名中國員工受傷，估計財產損失達2.4億人民幣（2.9億港元）。報道稱，縱火者大多騎電單車，攜帶鐵棍、斧子和汽油衝進工廠，先是攻擊和恐嚇工廠值班人員，之後縱火。鄰近的瑞必達（Shwepyitha）亦有工廠被破壞。

施襲者身分未明 台資受波及

當地新聞網站Irrawaddy報道，其中一間被縱火的工廠是中國人投資的Global Fashion。軍方電視台Myawaddy Television稱，4間製衣廠和一間肥料廠被縱火，約2000人阻止消防車到場。香港中小型企業總商會永遠榮譽會長及駐緬甸首席代表丁鐵翔昨日向本報表示，暫未聽聞有港資企業受影響。

自軍事政變發生後，部分人認為中國在背後支持緬甸軍方，大批示威者上月圍堵仰光的中國大使館，反華情緒升溫（見另稿）。《環球時報》報道，3月12日有人在Twitter上發文警告緬甸軍方，稱如果在示威過程中「有一個平民被殺，一家中國工廠就會化為灰燼」。不過，發放示威者資訊的facebook專頁「緬甸資訊」發帖稱，動手的可能是軍警，甚至有人聲稱，聽到是中資廠自己動手後準備離開，但被民眾逮個正着。這些說法昨日未被證實。

台灣外交部昨表示，蘭達雅工業區的台商企業「昌億公司」亦受波及，示威者闖入廠區並破壞警衛室，10名台籍員工一度被困廠房，軍警周日晚進駐工業區宣布戒嚴後，原包圍廠區的人已離開，台籍員工安全。台灣外交部強調，駐緬甸代表處已通知台商，建議他們在工廠以緬甸文字標示為「台灣企業」及懸掛台灣旗幟，避免遭波及。

華使館譴責 促緬懲處制止暴力

中國駐緬甸大使館周日發聲明，譴責不法分子周日在蘭達雅工業區多家中資工廠破壞和縱火，事件性質惡劣，要求緬方採取有效措施，敦促緬方制止一切暴力行為，依法懲處肇事者，並呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不被煽動和利用，破壞中緬友好合作。中國外交部發言人趙立堅周一表示，希望緬甸各方保持冷靜克制，通過對話協商解決矛盾分歧，推進國內民主轉型進程。

網絡問題 素姬聆訊押後下周三

緬甸全國各地周一繼續示威，包括中部城市曼德勒、西部城鎮哈卡（Hakha）等，當地媒體和目擊者稱，軍警向示威者開槍，最少6人死亡。中部城鎮敏建（Myingyan）的示威者對路透社稱：「一名女生的頭部被槍擊、一名男生的面部被槍擊。」此外，昂山素姬的代表律師欽貌梭稱，法庭以網絡問題為由，將周一聆訊押後至下周三（24日）。素姬目前被控4項控罪。

（綜合報道）