「英女王跪壓梅根」 《查理周刊》漫畫惹爭議

哈里王子及其妻梅根早前接受美國名嘴奧花雲費的專訪，梅根指控在王室內部出現種族歧視，透露自己曾有輕生念頭，引發外界熱議。《查理周刊》最新封面刊出一幅英女王面目猙獰、笑容扭曲，並以膝壓在梅根頸部的漫畫，圖中有字句寫道：「為什麼梅根離開白金漢宮？」漫畫中的梅根表現得痛苦不堪，回答：「因為我不能呼吸。」《查理周刊》這幅漫畫顯然是把英女王與美國白人警察的暴力執法行為相提並論。

英國種族平等問題智庫Runnymede Trust行政總裁貝古姆（Halima Begum）在Twitter發文批評漫畫「完全錯誤」，她認為將英女王比喻為殺害弗洛伊德的警察，不是挑戰種族主義，只是冒犯別人。《查理周刊》過去多次因刊登伊斯蘭教先知穆罕默德的諷刺漫畫引發爭議，2015年其總部遭到襲擊，造成12人死亡。

白金漢宮早前表示會調查有前王室職員指控遭梅根欺凌一事。英國《太陽報》引述一名資深王室消息人士透露，梅根正要求白金漢宮交出指控她涉及欺凌王室職員的一切文件紀錄，包括電郵和短訊。

（衛報/英國太陽報）