「英女王跪壓梅根」 《查理周刊》漫畫惹爭議

【明報專訊】法國《查理周刊》（Charlie Hebdo）上周六（13日）在最新一期封面描繪英女王以膝蓋將英國哈里王子之妻梅根壓在地上（圖），使人聯想起去年美國黑人男子弗洛伊德疑遭警員跪頸致死的畫面。這幅諷刺英國王室有種族主義的漫畫，刊出後引起很大爭議。
哈里王子及其妻梅根早前接受美國名嘴奧花雲費的專訪，梅根指控在王室內部出現種族歧視，透露自己曾有輕生念頭，引發外界熱議。《查理周刊》最新封面刊出一幅英女王面目猙獰、笑容扭曲，並以膝壓在梅根頸部的漫畫，圖中有字句寫道：「為什麼梅根離開白金漢宮？」漫畫中的梅根表現得痛苦不堪，回答：「因為我不能呼吸。」《查理周刊》這幅漫畫顯然是把英女王與美國白人警察的暴力執法行為相提並論。
英國種族平等問題智庫Runnymede Trust行政總裁貝古姆（Halima Begum）在Twitter發文批評漫畫「完全錯誤」，她認為將英女王比喻為殺害弗洛伊德的警察，不是挑戰種族主義，只是冒犯別人。《查理周刊》過去多次因刊登伊斯蘭教先知穆罕默德的諷刺漫畫引發爭議，2015年其總部遭到襲擊，造成12人死亡。
白金漢宮早前表示會調查有前王室職員指控遭梅根欺凌一事。英國《太陽報》引述一名資深王室消息人士透露，梅根正要求白金漢宮交出指控她涉及欺凌王室職員的一切文件紀錄，包括電郵和短訊。