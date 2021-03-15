1500人違限聚 為伏屍樹林英女討公道 倫敦悼念集會 警清場捱轟

【明報專訊】英國33歲女子埃弗拉德（Sarah Everard）上周被發現伏屍東南部肯特郡阿什福德附近樹林，觸發當地關注女性人身安全。有民眾上周六（13日）不理抗疫限聚措施，在倫敦南面公園Clapham Common悼念埃弗拉德，但受警員粗暴驅散並觸發衝突，有女子被壓在地制服。倫敦市長簡世德批評警方做法不當，內政大臣彭黛玲要求倫敦警方就事件處理手法提交報告。
警方以封城限制為由禁止市民到公園舉行悼念埃弗拉德的活動，活動原本亦正式取消，但無阻約1500名民眾繼續到場，出席者多是女性。威廉王子妻子、劍橋公爵夫人凱特亦在事前沒宣布下，同日下午到公園悼念；當時她未有戴上口罩。
凱特亦曾到場致意
當日參加者圍着公園演奏台集會，台上有女性在沒有揚聲器下發言：「我們今日聚集在此，因埃弗拉德失蹤後警方稱女性應留在家中避免遇襲……女士並不同意。」
該女子發言時警方向演奏台推進，有警員踩上獻給死者的花束和蠟燭等，嘗試把演講者推開，引發民眾怒哮。演說其後一度獲准繼續，後來警方再上台要求民眾離開，威脅拘捕逗留的人，終觸發衝突。相片可見有女子被兩名警員制服在地上。到晚上10時僅餘部分民眾繼續在台上悼念，大部分警員亦已離開。
工黨黨魁施紀賢批評公園發生的事情令人深感不安，稱女士們有權和平地聚集悼念死者；簡世德亦指警方有責任執行抗疫規定，但做法明顯不當。自由民主黨黨魁戴維則要求倫敦都會警察局首長狄克下台。彭黛玲稱網上流傳悼念活動發生的情况片段令人不快，已要求倫敦警方就處理手法提交完整報告。
被控綁架和謀殺埃弗拉德的48歲警員卡曾斯（Wayne Couzens）上周六早上到西敏裁判法院出庭，法官其後下令將他還押至周二（16日）到中央刑事法院應訊。
（金融時報/衛報/ITV）
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