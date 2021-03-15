BioNTech籌組13藥廠疫苗生產聯盟

擬邀賽諾菲諾華加入

BioNTech與美國輝瑞藥廠利用mRNA技術研發的疫苗成為西方首款批准使用的新冠疫苗；BioNTech原定負責向德國、中國及土耳其提供疫苗，輝瑞負責供應其他國家，然而生產技術複雜，難以追上生產目標。BioNTech發言人表示與輝瑞協調談判成立聯盟，藉此提高產能，加快歐洲及其他地方的疫苗接種。

《華爾街日報》引述BioNTech創辦人兼行政總裁薩恩（Ugur Sahin）稱，去年秋季他就發現與輝瑞合作將無法集中產能滿足全球需要。報道指去年10月薩恩和公司其他高層，在他們跟輝瑞公布疫苗第3期疫苗數據前數周，就和其他公司談判。構思中的製藥聯盟成員有諾華（Novartis AG）、默克（ Merck KGaA ）和賽諾菲（Sanofi SA）等，成員多來自歐洲，部分更是輝瑞競爭對手，BioNTech稱有信心這聯盟可助達成2021年生產20億劑疫苗的目標。

歐盟多小國投訴疫苗分配不公

另一方面，面對疫苗供應緊張的歐洲，前日再受壞消息打擊。阿斯利康表示要減少對歐盟的疫苗供應。藥廠早前已表示因產量低於預期，歐洲供應鏈會出現短缺，打算透過其全球網絡採購所需要疫苗彌補不足。然而該公司稱因為出口限制將令第一季交付量減少，亦可能會影響第二季的交貨量。

疫苗如何分配亦困擾歐洲。奧地利總理庫爾茨與捷克、保加利亞、斯洛文尼亞，拉脫維亞及克羅地亞領袖日前去信歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾，稱有藥廠向個別成員國交付的疫苗，並非按人口比例公平分配，要求米歇爾召開會議討論。歐盟委員會發聲明稱疫苗確以人口比例並考慮流行病學數據來分配，又稱據歐盟國家同意的彈性政策，若部分國家選擇不按人口比例分配疫苗，疫情嚴重的國家可得到較多疫苗。

有歐盟官員稱已在本月25至26日安排歐盟領袖峰會，會上將處理疫情協調工作，但沒指是否包括疫苗分配問題。

（華爾街日報/路透社/法新社）

（抗疫新階段）