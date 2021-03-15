依賴「共識」成掣肘 東盟介入角色有限

覺莫吞上周五（12日）接受新加坡傳媒亞洲新聞台（CNA）專訪，被問及東盟角色時，雖指各成員國願互相協助以和平友好的方式解決問題，但同時「東盟運作方式有其限制」。他解釋：「在東盟，無論做什麼我們都以達成共識來實行……有時候那共識會令事情略為更困難。」

多國傾向專制 內憂下未及助緬

香港國際問題研究所東盟研究主任馮嘉誠向本報指出，中美等大國某程度上「外判」東盟處理緬甸危機，以北京為例，其一理由是不想背負干預內政指控。

馮嘉誠形容東盟內部以印尼態度較積極，新加坡則「口頭」積極，但至少受緬甸民眾約束，未正式承認軍政府，例如東盟會議只稱軍政府派來開會者為「軍方代表」而非「政府代表」。但他表示，東盟沒可能大力出面干預或制裁，大多是背後「做交易」，但這點非常視乎緬甸軍隊內部狀况，「只有當緬甸（軍方）想合作，東盟才能發揮作用」。

新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎向本報稱，東盟可鼓勵緬甸各方談判，這也是部分成員國正在做的事，但此外東盟看來不會做到很多事情。他解釋，這不止因東盟有「不干預」的規範，也因部分成員欠缺反對軍方接管政權的理由——環顧東盟成員國，不少成員國也有不同程度的專制傾向，以及受國內關注如維持權力或領導層交接等影響而被分散注意力，「這意味着只有少許的餘力和政治意願去在緬甸危機上採取更決定性的行動」。

明報記者 周宏量