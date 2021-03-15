學者：緬軍支持有限 「分而治之」拉攏少數民族

馮嘉誠表示，從親軍方的聯邦鞏固與發展黨在選舉之得票看，軍方實際支持者人數很有限，緬族主流還是以支持昂山素姬和全民盟為主，除了既得利益集團或退休軍警，大概只有保守民族主義者（質疑素姬不夠維護緬族利益）或激進佛教團體，又或個別跟素姬或全民盟本身有矛盾的政客（例如軍政府的社會福利部長Thet Thet Khine），但都是「少數中的少數」。

半島電視台上月報道指出，緬甸軍方試圖以「分而治之」手段處理少數民族問題，削弱反對派借力空間，藉此鞏固權力——至少有4個少數民族政黨獲以官位延攬進新的軍政府。緬甸軍方似乎尤其着力於全民盟勢力最弱的若開邦，不但上月釋放跟素姬不和的若開族政治領袖埃貌（Aye Maung），上周四（11日）更將若開族民兵「若開軍」移出恐怖組織名單。

恐需軍方支持 少數民族續觀望

馮嘉誠直言緬甸少數民族反應不一，固然有部分活躍反對政變，但也有些不想「歸邊」，例如埃貌曾任主席的若開民族黨沒有表態，佤邦也甚少有人參與。他解釋，對少數民族而言，未來要達成種族共和，難免要得到軍方支持，沒必要現在表態。

明報記者