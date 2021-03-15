緬平行政府號召革命 稱獲武裝支持 軍方政變後 前議長首次拍片露面

「緬甸聯邦議會代表委員會」（CRPH）facebook網頁上周六上載了逾6分半鐘錄影片段，顯示剛於上周二獲推舉為代理副總統的曼溫凱丹（Mahn Win Khaing Than）在隱蔽地方，呼籲緬甸人自我捍衛和繼續抗議軍方的「不義獨裁」。「這是國家最黑暗的時刻，但黎明時刻亦快將降臨，」他暗示可與各方力量擴大合作：「這是考驗我國人民抵抗黑暗時刻的時候。這場革命是我們全體，數十年來一直承受獨裁壓迫的各個族裔弟兄姊妹，通力合作爭取建立我們渴求已久的聯邦民主政體的機會。」

稱革命屬「各族裔合作爭民主」機會

68歲的曼溫凱丹在上一屆迄1月31日的文人政府國會擔任議長，是CRPH成員之中原官職最高的人士。當總統溫敏、國務資政昂山素姬被拘禁時，他也被軟禁在家，之後情况不詳。今次發表的片段，是他在這個半月來首次露面。其講話發表不足一天，有逾44萬個「讚好」或「心心」。緬甸網民在留言中互相砥礪，期許革命成功。

10少數民族武裝組織與CRPH合作

CRPH乃2月1日政變後由一群原當選國會議員成立的影子國會，功能儼如跟國防軍總司令敏昂萊政權相對的臨時政府，成立以來發表過多次聲明，爭取國內外認受其合法地位，包括宣布軍政權為「恐怖主義組織」。它最近表示在接洽緬甸境內可對軍政權構成威脅的少數民族武裝組織，並贏得部分支持。

由緬甸10個曾簽署全國停火協議的少數民族武裝組織組成的「和平進程督導小組」（PPST）上周五（12日）開會後決定，改跟CRPH和國際社會合作，以求解決當前政治危機。PPST上月20日已宣布暫停跟軍政府舉行政治談判，最新聲明也呼籲結束軍方獨裁、廢除2008年憲法、推動民主、建立聯邦制國家以及釋放被扣押人士，又譴責針對示威者的武裝攻擊。PPST的成員包括來自拉祜族、克倫族、孟族、撣族、欽族和若開族的民兵，以及全國唯一緬族反政府武裝「全緬學生民主陣線」。

緬甸自2月6日左右開始的示威，已造成總逾80人死亡、2100人被捕。上周六最少13人喪命，為另一多示威者死亡的日子。緬甸人昨繼續上街，起碼5人死亡，包括在少數民族聚居的北部克欽邦，一名帕敢地區男子右胸中槍，失血過多搶救不及死亡。仰光17歲少年因一枚子彈穿過眼睛和頸部而死亡。

中國官媒稱兩中資工廠遭縱火

在仰光市外圍的蘭達亞（Hlaingthaya）工業區，社交網絡的畫面顯示示威者在灰煙的背景與保安部隊對峙。中國官媒中國環球電視網報道，該工業區一間中資，一間中緬合資製衣廠的大門和貨倉，周日午後被一班持鐵棍、斧頭、汽油的電單車手縱火。施襲者身分和動機未明，但中國駐緬甸大使館發言人呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不被煽動和利用，破壞中緬友好合作。

（路透社/BBC/曼谷郵報）