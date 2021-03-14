被跪殺黑人家屬獲賠破紀錄2億

弗洛伊德（George Floyd）家屬去年7月入稟聯邦法院，控告明尼阿波利斯市政府及涉案4名警員，指控警方使用過分武力，侵犯弗洛伊德權利，市政府則縱容警隊過度使用武力、種族主義及有罪不罰的文化。市議會以13票贊成、0票反對的結果全票通過和解。

明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）稱，弗洛伊德之死令黑人社群承受深深的創傷，指出是次和解反映對達至種族公義的決心。弗洛伊德家屬的代表律師稱，是次和解是美國歷來不當致死案審前最大筆的和解協議，並傳達一個有力信息，就是「黑人生命很重要，警方必須終止對有色人種的暴行」。根據協議，2700萬美元和解金中有50萬美元會用在改善弗洛伊德遇害的商業區。

涉用膝跪頸的明尼阿波利斯警員肖萬（Derek Chauvin）目前因被控謀殺與過失殺人罪受審，另外3名警員也因涉案被控。

（法新社/中央社）