疫苗接種遜英美 歐疫情反彈 傳媒料英6月所有成年人可接種

意大利復活節再封城

更具傳染力的變種病毒株肆虐歐洲多國，意大利確診個案連續3周上升，總理德拉吉宣布周一（15日）起包括人口最多的羅馬和米蘭在內逾半地區的學校、商店和餐廳關閉，受影響地區民眾只可在工作、求醫或其他必須原因下才可出門，到4月3日至5日復活節期間，更會再度全國封城。法國衛生部長韋朗上周亦表示，變種病毒佔全國新冠確診個案七成，巴黎地區的深切治療病牀壓力增加，平均每12分鐘就接收一個新症。中、東歐國家包括波蘭、匈牙利和捷克等同樣疫情惡化。

歐盟目前無論在疫情和疫苗接種上，情况均較英國差。英國政府去年拒絕歐盟邀請一起採購疫苗時，曾惹來嘲笑，但現時情况明顯逆轉。德國暢銷報章《圖片報》上月底某日頭版頭條便寫：「親愛的英國，我們妒忌你。」歐盟委員會一直被批評疫苗採購上過於官僚主義且太過依重價格較便宜的牛津-阿斯利康疫苗（下稱牛津疫苗），歐洲藥品管理局也被指審批疫苗緩慢，結果歐盟較美英遲展開接種，加上英國藥廠阿斯利康未能如期3月前交付1億劑疫苗，令接種落後。歐洲多國近日又因牛津疫苗可能導致血栓而叫停使用。

BBC：歐外交官形容斥英禁疫苗出口「幼稚」

由於阿斯利康未有拖延對英國的疫苗供應，令歐盟大為憤怒，除狠批藥廠「先到先得」的做法，又炮轟英國禁止疫苗出口。英國廣播公司（BBC）報道，多名歐盟外交官私下形容布魯塞爾指摘英國的做法是「幼稚」，一名歐盟內部人士說：「英國政府在獲得疫苗上做得非常好，英國國民保健服務（NHS）在接種疫苗工作上亦做得很出色。」

截至上周五，歐盟每100人僅接種了10.4劑疫苗，遠較美國的29.7劑及英國的36.5劑少。英國自去年12月展開大規模新冠疫苗接種後，今年1月起感染和死亡人數已下降。《每日電訊報》上周五引述英國政府消息報道，未來數周國內疫苗存量會倍增。衛生部稱，政府計劃4月中開始為50歲以上的人接種，7月底完成讓所有成年人接種。《泰晤士報》分析指出，以目前情况來看，英國將在6月10日左右能向全國年成人提供至少一劑疫苗，較7月底的政府目標早1個月，亦較歐盟早兩個月達至所有成年人接種。

另外，阿斯利康昨日宣布，由於生產出問題和出口限制，原定供應給歐盟的新冠疫苗再現短缺，影響首兩季的供應量。

（BBC/衛報/華爾街日報）

（抗疫新階段）