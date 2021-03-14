韓國企爆投機炒地醜聞 兩疑涉事高層自殺

國土交通部長遭問責請辭

總理丁世均上周四（11日）發表針對國土交通部與LH逾1.4萬名職員的土地交易調查報告，表示發現有至少20名LH職員，涉嫌利用內部機密消息，在政府公布開發計劃之前，預先購入首爾附近相關的未開發土地。

報告發表後翌日早上，一名56歲LH男高層懷疑跳樓自殺。他任全羅北道本部長、京畿道總部轄下本部長級專務委員，還有約1年便退休。他在遺書中稱為所做「不良的事」向國民道歉，表示身為地區負責人，甘願承擔責任。58歲的LH京畿道坡州本部次長，昨晨也被發現吊頸身亡，初步相信是自殺。他沒留下遺書，但凌晨曾向家屬發手機短訊，謂「先走了，對不起」。其屍體發現所在，正是他於2019年2月買入、政府準備闢建首都圈巡迴高速公路所經的偏僻土地。

國土交通部長卞彰欽上周五早上就醜聞向國會致歉，並表示準備草擬解決及改革辦法，但數小時後青瓦台公布他請辭。分析認為他本人縱未涉案，但因去年12月接受提名出任部長前，原任LH社長，文在寅政府遂追究他的責任以平息民怨。

韓國住宅樓價自2017年5月文在寅上台以來飆升了近60%，愈來愈多人難以負擔。儘管政府一再推出遏抑樓價措施，但成效不彰。政府以國家調查本部為中心，成立了由770人組成的聯合特別調查本部，重點調查濫用內幕資訊牟利、房地產投機和擾亂房地產市場等行為。

（韓聯社/路透社）