淡化反華色彩 QUAD峰會聲明未提中國

計劃產10億劑疫苗分發東南亞

QUAD峰會後公布的聲明，全文沒提中國，但聲明提到諸如新冠病毒疫苗、以規則為基礎的海洋秩序、關鍵和新興科技的合作等，皆是一向被視為中方挑戰的議題。尤其是被視為峰會焦點成果的「QUAD疫苗伙伴關係」，更是印度稱要抗衡中國疫苗外交的項目，白宮公布的說明文件表示，美日將出資協助印度在2022年底或之前生產10億劑新冠疫苗，澳洲則斥資協助疫苗在東南亞分發。

美國安顧問：四國領袖沒對華存幻想

《日經亞洲》形容，儘管尋求應對中方崛起的工具無疑是QUAD「心照不宣的黏合劑」，但拜登政府努力為峰會填塞政治議程，以沖淡「反華」意味。

白宮國家安全顧問蘇利文在記者會承認，四國領袖有討論到「中國造成的挑戰」，而且明示「他們沒人對中國存在幻想」，但他宣稱峰會主旨不在中國，「大部分焦點落在迫切的全球危機，包括氣候危機和新冠疫情」。他指其他議題包括東海和南海的航行自由、近期的網絡攻擊和半導體供應鏈安全事宜、朝鮮核問題和緬甸政變也有討論過。

蘇利文將峰會定義為美國外交重要一日，強調拜登政府令美國重振在亞洲和歐洲的同盟關係，如今又將QUAD提升到新的層面，「經歷過去50日的工作，（國務卿）布林肯和我將會從強勢地位進入跟中國高級代表（指楊潔篪和王毅）會面」。他預期屆時不會聚焦討論貿易議題，但會提到香港、新疆和台灣議題，以及QUAD其他成員國提出涉及中國的議題。

被問及QUAD是否增加中方侵台潛在成本的方式，蘇利文則強調不會將QUAD視為軍事同盟，「這不是新的北約，儘管有這樣的某些政治宣傳」——中國國務委員兼外長王毅去年曾批評華府藉QUAD搞「印太新北約」。

（日經亞洲/路透社/白宮網站）