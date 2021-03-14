路透：日扣起緬首顆衛星防變軍用 原用以監察漁農業 人權組織：軍方可輕易改用途

該項目由北海道大學、東北大學和緬甸政府資助的緬甸航太工程大學（MAEU）合作進行，在前年9月開始，緬甸政府斥資1500萬美元（約1.1億港元），建造兩顆重50公斤、配備鏡頭的微衛星，屬於地球觀測衛星，用來提高漁農業產能、預防及減少天災造成的損失，以及監測環境污染等。由於緬甸公路網不發達，難以駕車前往農地確認農作物生長或環境污染程度等，而衛星則可從太空觀察大面積土地。惟部分日本官員和人權組織擔心，政變後軍政府或將這些鏡頭改用作軍事目的。

合作大學：緬軍無法獨立存取數據

路透社上周五（12日）報道，今次被擱置在國際太空站的是項目的首顆微衛星，由美國太空總署（NASA）協助在2月20日發射，作為太空站補給物的一部分，此後日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）將衛星留在其「希望」號實驗艙。兩名北海道大學人員向路透社透露，校方與JAXA商討對策之際，會押後部署該衛星。其中一人是項目管理員，他稱：「我們不會參與任何與軍方有關的事，衛星並非為此而設」，但未知何時作最後決定。另一人則表示，合約沒明言衛星不可用於軍事目的，但衛星所得的數據由日本大學收集，緬甸官員無法獨立存取數據。他又稱自政變以來，一直未能聯絡到緬甸航太工程大學校長枝敦（Kyi Thwin）。

人權觀察：日方應檢視是否侵犯人權

日本與緬甸關係密切，亦是緬甸最大的援助國，自政變以來雖有譴責暴力，但未有像美國或其他西方國家實施制裁等強硬措施。人權觀察組織亞洲區項目專員笠井哲平認為，即使衛星本身並非軍事規格，緬甸軍方仍可輕易利用相關技術作軍事用途，日本大學應暫停項目，並盡快檢視有沒有侵犯人權的風險。

這個項目是緬甸政府建立自家衛星系統計劃的一部分。當局2017年成立指導委員會，由時任副總統、政變後的代理總統敏瑞（Myint Swe）主持，以建立緬甸的衛星系統，例如前年8月發射的通信衛星「Intelsat 39」，緬甸就取得使用其部分功能的權利，在國內提供電訊服務。微衛星的開發成本遠低於大型衛星，近年菲律賓等亞洲發展中國家亦利用有關技術解決農業問題和防災。

（路透社/日經亞洲）