烏克蘭國有化飛機引擎商 中方尋求國際仲裁

華企掌馬達西奇75%股權

烏國：賠償投資者

烏國國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）周四在委員會開會後表示，馬達西奇公司將會「交還給烏克蘭人民」，不久將以合法合憲方式回歸政府，而政府會就國有化企業一事賠償予投資者。總統澤連斯基所屬的人民公僕黨上周已表示，將向國會提交國有化馬達西奇的草案。

蘇聯時代稱「引擎沙皇」

華覬覦軍事技術

馬達西奇公司專門生產直升機和飛機引擎，亦有生產可用於巡航導彈和無人機的引擎，在蘇聯年代被稱為「引擎沙皇」，亦是目前全國唯一的飛機引擎生產商。該公司在20年前私有化，到2014年俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞半島，雙方交惡令該企業不能再出售引擎予俄羅斯而面對經濟困難，中國則因尋求改進戰鬥直升機的引擎而看上馬達西奇公司，及至2017年左右北京天驕航空連同其他中國企業已經取得馬達西奇公司大多數股權，目前中資已掌控該公司75%股權。

馬達西奇公司近年成為中美兩國角力的議題之一，美國反對中資掌控馬達西奇公司，憂慮這會強化中方軍事實力。前總統特朗普在任期最後階段更將北京天驕航空列入「軍事最終用戶」（MEU）清單，對該公司實施出口限制。瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）高級研究員田楠（Nan Tian）稱，美國視中國在烏克蘭的影響力和取得該企業為一種威脅：「在美而言這是有關權力政治，引擎只是關注點之一，美國希望阻止中國向西過分擴張。」

澤連斯基今年1月簽署法令制裁北京天驕航空，早前接受傳媒訪問時，表明在他任內不會讓中國在內的國家取得馬達西奇公司的控股權。中國外交部發言人趙立堅昨日表示，中方要求烏國依法維護中方企業和投資者合法權益，妥善處理問題。

（法新社/路透社/中央社）