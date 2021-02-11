美日印澳QUAD首峰會 尋求印太區自由不受壓逼

美國總統拜登、日本首相菅義偉、印度總理莫迪和澳洲總理莫里森在香港時間昨晚約9時半起舉行首場QUAD峰會。美國副總統賀錦麗亦有參與，是她罕有在國際舞台亮相，同場還有國務卿布林肯和國家安全顧問蘇利文。

拜登指出，自由開放的印太地區是維繫4國前途所不可或缺，「美國致力於和各位、我們的夥伴以及我們所有區域盟邦合作，以實現穩定」。菅義偉說，他希望4國「大力邁進，以實現印太地區的自由開放，並為區域和平、穩定和繁榮作出明顯的貢獻，包括克服新冠疫情」。

自由亞洲電台引述白宮高官指出，峰會為時約90分鐘，各國領袖會先闡述其關注的戰略議題，再專門討論針對新冠疫情和氣候變化議題的倡議，並成立一系列工作小組，包括致力共同開發關鍵技術和制度技術標準及規範的工作小組——但該高官未正面回應會否討論華為，只稱建立工作小組只是討論開端。《日經亞洲》報道，4國準備聯手建立稀土採購鏈，以削弱中國的供應主導地位。

料東盟歡迎新冠疫苗援助

學者：仍會避免中美之間選邊站

4國亦會共同宣布針對新冠疫苗的「歷史性倡議」，包括合作擴大疫苗產能（以在2022年前達到10億劑疫苗的產量）、建立融資機制，以及進一步幫助東南亞國家的疫苗接種進程。《金融時報》報道，美日將出資協助印度企業生產10億劑美國強生新冠疫苗，澳洲則會協助疫苗在東南亞分發。

對於QUAD的疫苗倡議將以東南亞為受惠重點，新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎向本報稱，有更多單位參與地區事務，提供正面形式援助，顯然會受東盟歡迎，「問題是QUAD與中國的緊張關係，會否令跟成員國合作觸發北京的強烈反應」。他強調東盟各國仍致力避免在中美之間選邊站。

成員國重視中方挑戰

葛來儀：不會變亞洲版北約

北京一直對QUAD尋求制度化表達不滿，甚至斥之為「印太版北約」，但有專家質疑QUAD會否成為北約式的軍事同盟。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）資深亞洲顧問葛來儀（Bonnie Glaser）向本報稱，QUAD目前展示出重要動力，部分出於4個成員國益見渴望保護以規則為基礎的秩序、對中方行徑以及中方對其利益的挑戰益感憂心，但她強調QUAD「永遠不會成為亞洲版北約——這不是目標」。

另外，日本政府昨日確認首相菅義偉準備在4月上旬訪美，勢成拜登入主白宮後首位跟他當面會談的外國首腦。

明報記者