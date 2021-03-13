聯國：緬甸示威至少70死 逾半25歲以下

安德魯斯（Thomas Andrews）周四在華盛頓透過視像向聯合國人權理事會發表最新報告，指緬甸自2月1日軍事政變以來，保安部隊殺死最少70人，截至周三逾2000人被捕，稱針對示威者的暴力急增。他又形容緬甸正由「兇殘、非法政權」所控制，並稱有愈來愈多證據顯示軍方或犯下人道罪行，包括謀殺、強迫失蹤（如逮捕、羈押等強行剝奪自由的行為）、迫害和虐待等。

韓停售武予緬 英促國民離開

雖然聯合國安理會周三發聲明對緬甸局勢表示深切關注，安德魯斯認為聲明「完全不足夠」，強調緬甸人需要有支持的行動而不是言詞。他呼籲多邊制裁軍政府領袖和軍方擁有的能源企業，稱制裁要統一和協調才真正有效。

鑑於緬甸局勢不穩，英國外交部周五（12日）建議國民如非有迫切需要，應離開緬甸。韓國外交部同日則宣布暫停國防交流、禁止武器出口緬甸、限制其他戰略物品出口，在韓緬甸民眾亦不受居留限制，可在緬甸局勢平穩前繼續逗留韓國。韓方又會重新評估與緬甸的發展合作項目，但涉及民生和人道主義的項目會繼續。

軍政府控素姬受賄 代表律師斥可笑

軍政府發言人左敏敦周四指控國務資政昂山素姬受賄，聲稱前仰光省省長漂敏登（Phyo Min Thein）承認給予素姬60萬美元（約468萬港元）現金及逾11公斤黃金，她的代表律師欽貌梭（Khin Maung Zaw）在社交網站發聲明形容指控可笑。

（路透社/法新社/韓聯社）