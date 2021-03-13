新冠大流行一周年 拜登料美國慶前大致回復正常

稱上任60天內達百日接種承諾

拜登在講話中表示，在他上任的60天內（3月21日）就會達到原本上任100日內全國接種1億劑疫苗的施政承諾，並指示各州和地方政府不遲於5月1日，令所有成年人都享有接種疫苗資格，政府將增加700個社區接種中心和開始分發疫苗，增加接種計劃人手。他呼籲所有美國人同心協力，有機會的話就要接種疫苗，說：「我需要你們在有機會時就接種疫苗，並協助你的家人、朋友和鄰居接種。因為是這樣的，如果我們全部這樣做，一起做，到7月4日，很大機會你們、你們的家人和朋友將可以在你家的後園或鄰居的後園煮食或燒烤，慶祝獨立日……經過這艱難的漫長一年，那會令今年的獨立日真正特別。」

另外，拜登又指，疫情令美國經歷損失和犧牲，但也見證了讚賞、尊重和感激。他呼籲全國上下一心，不應該再讓美籍亞裔成為代罪羔羊，稱他們干犯攻擊、滋擾、責難等仇恨罪行，「這是錯的，這不美國，必須停止」。

美近1/4成人接種至少一劑疫苗

拜登原先承諾執政100天內施打1億劑疫苗。據彭博社的追蹤，美國的接種數字自他1月20日履新時日均約90萬劑提升至220萬劑。斯克里普斯應用科學研究所所長托波爾相信，稍後可增至一天400萬劑，那麼7月4日慶祝確實可行。美國疾病控制及預防中心（CDC）數據顯示，已有近24%年滿18歲美國人接種了至少一劑疫苗。

4前總統拍片推廣疫苗

美國政府周四推出4位前總統及其配偶，即卡特夫婦、克林頓夫婦、小布殊夫婦和奧巴馬夫婦，分別接受注射新冠疫苗的片段，推廣接種計劃。

（彭博社/全國廣播公司）

（抗疫新階段）