泰煞停牛津疫苗接種 歐洲外首國 意國兩人接種後死亡停打 世衛:暫無理由停用

港衛生署稱會向藥廠索資料

香港衛生署助理署長（藥物）陳凌峯昨日回應指關注事件，知悉近期歐盟相關情况，會向藥廠取更多資料。至於本港會否考慮購入第4款新冠疫苗或國藥疫苗，他指自己不清楚。

意大利周四以接到「嚴重不良反應的報告」為由，宣布停用批次「ABV2856」的牛津疫苗，但未交代詳情。有消息人士向路透社指，這次決定源於西西里本月兩宗死亡個案，其中一名43歲男子在接種翌日疑心臟病發死亡；另一名50歲男子在接種12天後死亡，當地傳媒指他接種後24小時內感不適，被診斷有深靜脈血栓，隨後腦出血。當局正調查兩人死因，相信他們生前都沒有健康問題。

泰繼續用科興疫苗為高危者接種

泰國原定昨日開始接種牛津疫苗，由首相巴育和部分閣員率先接種，但當局臨時宣布推遲計劃。病毒學家Yong Poonvorawan指，今次決定是希望待安全報告和對血栓的調查有更多細節。衛生官員解釋，供應泰國的牛津疫苗與歐洲批次不同，又稱血栓問題在亞洲人之間並不普遍。疫苗小組顧問比耶沙戈爾（Piyasakol Sakolsatayadorn）指，預料今次是短期措施，或最多持續兩周，泰國將繼續用中國科興疫苗為高危群組接種。

奧地利是最先停用個別牛津疫苗的國家，但批次與意大利不同。當地有兩人接種批次「ABV5300」的疫苗後出現血栓，其中一人死亡，當局周一宣布停用該批次。丹麥接着在周四指，有一人接種同一批次的疫苗後血栓死亡，宣布暫停為民眾接種所有牛津疫苗兩周，後來挪威、冰島和保加利亞亦先後叫停接種計劃。不過，各國監管機構均強調，現階段未能確認血栓與疫苗是否有關，暫停接種只是預防措施。

EMA：500萬人僅30血栓 利大於弊

EMA周四亦指，未有證據顯示牛津疫苗引發血栓，其安全委員會正調查相關個案，並強調接種的好處仍大於風險。歐盟逾500萬已接種牛津疫苗的人中，只有30人出現血栓。阿斯利康同日稱，根據超過1000萬條紀錄的安全數據，即使考慮年齡、性別或生產批次等因素後，亦沒有證據顯示接種疫苗後出現肺栓塞或深靜脈血栓的風險增加，「實際上，在接種者之間觀察到這類事件的數量，比在一般大眾中預期發生的數量還明顯地低」。在牛津疫苗的研發地英國，藥品和保健康產品管理局（MHRA）指，目前報告的血栓個案尚未超過自然發生的情况。英國已接種逾1100萬劑牛津疫苗。德國、法國、西班牙、澳洲和加拿大等亦表明會繼續安排接種該疫苗。

另外，歐盟委員會周四正式批准使用美國強生公司的新冠疫苗，是第4款獲歐盟批准的新冠疫苗。強生預料在4月下旬開始向歐盟交貨，並在今年內向歐盟、挪威及冰島供應共兩億劑疫苗。該疫苗只須接種一劑，而且容易儲存。

（路透社/彭博社/法新社/BBC）

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