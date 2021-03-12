國會通過15萬億紓困方案 拜登勝利

眾議院以220票對211票的些微優勢通過議案，除一名民主黨議員外，所有民主黨議員均投贊成票，全部共和黨議員投反對票。紓困案包括向每名合資格成年人派發最多1400美元（約1.09萬港元）、額外發放每周最高300美元（約2340港元）失業救濟金、向州和地方政府再提供3500億美元（約2.73萬億港元）的援助、提供約1300億美元（約1.01萬億港元）助學校重新開放，也會撥款140億美元（約1092億港元）協助加快新冠肺炎疫苗分發和接種工作。

民主黨眾議院議長佩洛西周三形容這是最具變革和歷史意義的法案之一。共和黨則批評該方案過度花費，充斥着左翼支持的項目，共和黨眾議院領袖麥卡錫周三說：「記住（英國）戴卓爾夫人曾說：『社會主義最終將花光別人的錢。』」早前參議院通過的修訂版本，便將每周額外失業救濟金由400美元下調至300美元，發放時間延長至9月6日，又刪除將法定聯邦最低工資由每小時7.25美元提高至15美元的條文。

美國城市研究所（Urban Institute）周三發布最新分析指出，紓困方案將大減貧窮人口，尤其兒童和有色人種。另外，紓困案將把2021年度美國貧窮率由13.7%減至8.7%，這會減少逾一半生活在貧困中的兒童數目，同時把黑人、拉美裔及白人的貧困率分別降低約42％、39％及34%。

（金融時報/衛報）