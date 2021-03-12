威廉：王室當然不是種族主義家庭

英報：女王擬致電哈里夫婦息爭端

專訪的焦點之一是梅根稱有王室成員「關注」兒子阿奇出生時膚色，有種族歧視之嫌。威廉王子昨與妻子凱特到訪倫敦東部斯特拉特福（Stratford）一間學校時，回應稱「我們王室，當然不是種族主義家庭」。他又指訪問播出後未聯絡哈里，但將會聯絡對方。

梅根又稱她加入王室時缺乏支援，哈里王子亦指他們缺乏支援與理解，是決定退出王室職務的原因之一。消息人士向《每日郵報》舉例反駁，稱哈里梅根訂婚後，梅根獲英女王最資深的職員作為「導師」提供協助，王室又同意讓她親自挑選私人辦公室人員團隊。英女王更親自說服前副新聞秘書、她最信任的科恩（Samantha Cohen）留下為哈里夫婦工作。

報道稱，哈里夫婦接受美國名嘴奧花雲費「毫無保留」的專訪前，白金漢宮未獲通知，節目正式播放前亦未讓王室先觀看。惟《每日郵報》稱王室周二就專訪內容發聲明回應之前，哈里梅根已透過官員獲事先知會有關聲明。報道又指英女王認為現在是時候有更多私人接觸，預計雙方未來數日將會通電話。

另一方面，查理斯對於被指當哈里來電說及計劃離開王室時掛斷電話的指控感震驚，報道指查理斯是強調要哈里提出可行方案，而非不斷改變主意。

（BBC/每日郵報/英國太陽報/衛報/每日鏡報）