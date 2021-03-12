王室齟齬引爆英美「文化戰」 評論：英傳媒存不自覺偏見 美抵制作風蔓延

哈里夫婦與美國名嘴奧花雲費的訪問於周一（7日）播出，兩人大談婚後在王室生活受限，亦受種族問題困擾，梅根甚至有意輕生，最終兩人決定離開王室。訪問引起輿論譁然。《今日美國報》（USA Today）分析，美國傳媒報道事件時大多聚焦於英國王室種族歧視之「嚴重」，並對勇於發聲的梅根予以同情，甚至如《紐約時報》般進一步探討英國社會的種族問題。

不過英國傳媒則大多對兩人的說法抱有懷疑，報道往往關注訪問對王室的影響，傾向維護王室。如英國小報《每日快報》（Daily Express）封面稱：「女王：責任與家庭令我們團結。那才是公職，哈里與梅根……不是與奧花雲費自私自利的電視清談」。ITV網站頭條更形容哈利夫婦在訪問中「載滿彈藥接連轟炸白金漢宮」。

英媒多撐王室 美媒挺梅根

英國《太陽報》前總編輯葉蘭德（David Yelland）向《紐約時報》指出，在種族問題的認知上英國與美國的國情並不相同，直言「英國對於何謂種族主義相當無知」。他認為，儘管種族主義並非導致英國傳媒此前多番批評梅根的直接原因，但承認英國傳媒「確實存在族種偏見」。他亦稱，今次爭議突顯了傳媒與王室長期建立的默契，即傳媒基本支持王室，但報道或不盡不實，而王室則會對此保持沉默，不作回應，卻助長同類報道曝光。對此感不滿的梅根打破了這些潛規則，其對小報採取法律行動的做法令傳媒人人自危。

愛爾蘭梅努斯大學傳媒研究高級講師蒂特利（Gavan Titley）則認為，英國傳媒對哈里夫婦指控的憤怒源於英國極力否認社會存在種族主義，儘管傳媒及其他建制承認公開的種族主義不能接受，但對種族主義的界線並不明確，指控受種族主義侵害者往往要負上舉證的責任，令人難以談及種族歧視的經歷。

前官員指王室未與時並進

曾任英國政務次官的貝克（Norman Baker）指出，梅根加入英國王室正是王室改進、迎向21世紀的機會，但王室卻選擇壓抑他們，假裝世界仍像往昔，即使梅根確實為王室帶來麻煩，王室處理方式不當卻無藉口開脫。不過英國保守派作家默里（Douglas Murray）則認為梅根的種族主義指控，反映美國抵制不符主流價值言行的「取消文化」（Cancel Culture）已蔓延至英國，批評梅根以「惡質」的種族主義不實指控攻擊王室圖利。

哈里夫婦與王室的齟齬亦令英國輿論產生對立。YouGov周一在訪問播放後的民調顯示，認為哈里夫婦受王室不當對待者與認為他們受公正對待者同樣為32%，但18至24歲的年輕世代有61%認為哈里夫婦受不公對待。不過整體輿論傾向同情女王及王室（36%）多於哈里夫婦（22%）。

（金融時報/紐約時報/霍士新聞）