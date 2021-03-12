疫下人才如「新貨幣」推動企業發展

施瓦布稱，全球正展開技術革命，去年爆發的新冠疫情觸發的科技爆發，例如快速研發的疫苗，以至用於遙距通訊或追蹤疫情的軟件迅速普及等，均說明如今人才已成推動企業不斷發展續存的「新貨幣」，「只要你有獨一無二的人才，便一定能得到資金」。他指出，現今世界需要的技能包括解決複雜問題的能力、批判思維、原創能力、採取主動的能力，以及抗壓性與彈性，而最渴求人才的範疇則包括數據分析、人工智能研發、大數據分析與數碼市場推廣策略等。

破舊立新重建社會制度之機

施瓦布形容，新冠疫情讓世界有機會「重啟」或「重新創造」現有制度，消除其缺失，例如社會不公，過度消耗資源對環境的損害等，而科技則可成為令所有人均能獲得學習機會的有力工具。他說，教育以至終生學習正是培養數碼時代所需人才的關鍵，這需要政府與民間互相合作，同時亦需改革學習技能的方式，例如利用人工智能平台發展個人化的教育，從而令教育不止是部分精英的專利，讓所有人都能利用學習平台獲得所需技能。

（福布斯）

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