疫情催化教育變革 專家倡棄考試

實踐「深度學習」模式契機

加拿大紐芬蘭拉布拉多省教育總監斯塔克（Tony Stack）在新冠疫情爆發前已研究以新方式評估兒童的學習成果，去年疫情突襲下多地為防疫停課，該省的期末考試亦被迫取消。雖然不少人認為疫情妨礙莘莘學子學習，但對斯塔克而言卻是造就教育界實踐「深度學習」模式的契機。

斯塔克向《金融時報》指出，深度學習模式獲該省8個縣約1300間學校採用，注重的是技能與獨立思維，教師可有更大自由度以考試以外的方式評估學生的學習情况。例如為低年級學生作數學評估時，教師可要求學生自選食譜炮製美食，從中運用數學知識。由於毋須應付考試的課程要求，教師亦可彈性安排學生在空氣較流通、傳播疫症風險較低的戶外作探索活動，實際學習大自然知識。斯塔克認為單一考試無法評估學生已習得的重要技能，「疫情讓我們有機會獲得真正的學習體驗，擺脫考試帶來的部分束縛」。

英高考改用教師評核

英國溫徹斯特大學（Winchester University）現實世界學習中心總監盧卡斯（Bill Lucas）亦指出，疫情突顯了傳統考試制度的不公與不合時之處，包括強令擁有不同能力的兒童符合單一標準，未能令兒童掌握必要的技能，死記硬背與劃一的教學方式亦抹殺兒童的可能性。他同意教育評估應包括對讀寫能力與運算能力等關鍵技能的正式測試，但同時亦看見有很多空間發展多元、由學生參與設計及教師認可的評估方式，料未來全球教育界將發展出更可靠可行的評核模式。

推動另類學習評估的組織Envision Learning Partners行政總裁韋爾斯（Justin Wells）指出，不少國家在疫下已改變評核模式，如英格蘭上月宣布今年的會考（GCSE）及高考（A-Level）將全面改用教師評核，毋須應試，法國及加拿大改以學生的功課作主要評核依據，美國逾千間高等院校亦容許無應考入學試的學生申請入學，這突顯考試作為評估方式「欠缺彈性」，「我一直對這些考試的效用抱有懷疑，但考試制度的脆弱更令我震驚」。

反對者指考試助解教育不平等

不過考試的價值仍受重視。經濟合作暨發展組織（OECD）教育及技能總監施萊克爾（Andreas Schleicher）承認，一般有較多樣評核方式的國家在疫情下應變效果較佳，但各國取消考試是「最嚴重的錯誤」，「這完全不必要，會帶來長遠的後果。你可能令一整代人蒙受污名。沒有了考試，人們會對他人作出許多判斷……我認為考試是解決教育不平等的必要部分」。

英國教育與青年中心負責人米勒德（Will Millard）則相信，考試制度步向終結的說法過於誇張，「我們很容易以玫瑰色眼鏡（過度理想化的方式）觀看其他制度，但事實上每種制度都有其缺失」。他認為以輿論對考試受阻的不滿觀之，未來對考試的熱忱將重新燃起。

（金融時報）

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