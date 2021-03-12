血栓疑慮 歐9國暫停牛津疫苗接種

事源本周初，奧地利報告有兩人接種批次「ABV5300」的牛津-阿斯利康疫苗後出現血栓，其中一人在接種10天後死亡，另一人正在康復，當局暫停使用該批次的疫苗，後來愛沙尼亞、立陶宛、盧森堡和拉脫維亞亦停用有關批次。EMA周三表示，該批次有約100萬劑疫苗，分發到17個歐盟國家，當局正調查有關個案，又指截至周二，歐盟逾300萬人已接種牛津-阿斯利康疫苗，當中出現22宗血栓個案。意大利停用的並非奧地利批次。

該名丹麥的死者亦是接種奧地利所用的批次。丹麥、奧地利和歐盟當局均表示，現階段未能確認血栓與接種疫苗是否有關。丹麥衛生局長布羅斯特倫（Soren Brostrom）強調，今次是調查期間採取的預防措施。

另外，彭博社引述消息報道，歐盟委員會正草擬類似「疫苗護照」的規定，對已接種新冠疫苗的人放寬旅遊限制。

歐「疫苗護照」擬認可中俄疫苗

所謂的「歐盟新冠肺炎卡/電子綠色證書」包含3份文件，包括持有人有否接種疫苗和疫苗種類、病毒檢測結果，以及有否感染過新冠病毒，料下周三（17日）公布規定。消息人士指疫苗護照將認可獲EMA批准的疫苗，以及個別成員國緊急授權使用的疫苗，例如匈牙利已開始為民眾接種未獲EMA批准的中俄疫苗。

（金融時報/CNBC/路透社/彭博社）

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