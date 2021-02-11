以國高危童試驗BioNTech 初證安全 600肥胖長期病人士參與

以色列批准使用的BioNTech-輝瑞疫苗，建議接種年齡是16歲或以上，但衛生部建議，部分12歲或以上、有長期病患的青少年亦可接種。當地新聞網站YNet上月報道，獲當局批准接種疫苗的兒童有肥胖、糖尿病、嚴重心肺疾病、免疫抑制疾病或癌症等健康問題。該國疫苗工作小組主管列夫（Boaz Lev）周三向《衛報》稱，約600名兒童已接種疫苗，未有嚴重副作用的個案，輕微反應亦很少見，情况令人鼓舞。《衛報》提到，參與試驗的部分兒童罹患影響肺部的囊腫性纖維化（cystic fibrosis）。

當地兒童用疫苗料4月獲批

目前以色列逾半人口已接種最少一劑疫苗，速度領先全球，因而亦比其他政府更早開始考慮應否為兒童接種，以實現群體免疫。在該國第三波疫情，兒童染疫和重開學校的問題成焦點，兒童染疫的比例較疫情初期有所上升，或源於變種病毒和許多成年人已接種疫苗等因素。

以色列約四分之一人口未滿16歲，總理內塔尼亞胡上月向當地傳媒稱，成年人的接種計劃將在4月完成，「然後兒童使用的疫苗會開始抵達」，料監管機構會在4至5月批出許可。

大多獲批疫苗現階段仍缺乏兒童數據，暫時只建議成年人使用。各大藥廠陸續展開針對兒童臨牀試驗，如輝瑞已招募逾2200名介乎12至15歲青少年參與，料最快今春公布結果，而對12歲以下兒童做試驗或需修改配方或接種時間表。莫德納去年底亦開始為12至17歲青少年做試驗，已招募3000人參與，有結果後再決定是否對6個月大至11歲兒童展開試驗。

在上月，英國牛津大學對6至17歲兒童展開試驗；強生和諾瓦瓦克斯（Novavax）亦已宣布類似計劃。

僅四成家長允子女接種

輝瑞和莫德納的成人臨牀試驗各有約5萬人參與，要如此大規模才可顯示疫苗組和安慰劑組的效果差異，但由於兒童染疫後演變成重症的機會較低，這種試驗設計對兒童不太可行，因此藥廠會改為觀察兒童接種疫苗後有否出現強烈的免疫反應。美國食品及藥物管理局（FDA）疫苗顧問小組成員奧菲特（Paul Offit）指，基於兒童染疫風險較低，父母或會對子女接種疫苗迫切性感猶豫，為此疫苗必須達到極高的安全標準。有以色列電視台上月民調顯示，只有約四成家長計劃讓子女接種新冠疫苗。

（衛報/以色列時報/紐約時報/NBC）

（抗疫新階段）