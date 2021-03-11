政府未棄核能 民間未釋疑慮

年初寒流揭當下電網弱點

日本天然資源有限，向來依靠從中東等地進口原油等能源，惟1970年代兩度經歷石油危機後，便積極促進能源多樣化，減少對化石燃料的依賴，核能發電尤為政策核心。福島核事故發生前，日本逾25%電力便來自核能。惟災後日本暫停全國60座核反應堆運作，並成立原子能管制委員會收緊核電安全標準，至今核反應堆只有9座獲准重啟，24座正式退役，要靠煤、石油和液化天然氣發電填補能源空缺，再生能源亦由2010年佔整體發電量的近10%增至2019的18%（見圖）。

今年初日本受寒流侵襲，出現核事故以來最嚴峻的供電緊張，暴露了當下電網的弱點，如液化天然氣因蒸發問題難以存放太長時間，儲備本來就不多，無法應付急增需求；太陽能在暴雪下發電量急降，亦令輿論質疑日本的再生能源偏重太陽能，應加強推動風力發電。

雖然全國34個縣政府此前已表態支持在2024年將再生能源佔全國電力最少40%，而輿論亦關注核能發電成本效益，但中央政府重推核能意願未退。負責能源政策的經濟產業大臣梶山弘志上月稱，這次供電緊張突顯對核能的持續需求。

雖然政府會最優先發展再生能源，但日本缺乏平坦的空地興建太陽能電池板，周邊深海亦增加離岸風力發電的成本，強調核能不可或缺。他指未來10年會先恢復民眾信心，此後才興建新核電站，其間應最大限度利用現存的核電站。

3因素限制核能再發展

日本再次發展核能受三大因素限制，首先是安全標準提升。2013年，當局推出新規定，要求電力公司須建造能抵禦自然災害和恐襲的設施，核電站亦需每一年至年半例行檢查，每次可持續數周。這些安全標準增加了核電站營運成本和可運作的時間，電力公司需以其他能源填補。

其次是反應堆退役問題。當局在2012年修訂指引，規定運作逾40年、超出一般運作期限的核電站只要達到額外安全標準，就可申請一次延役20年。日本33座未退役的反應堆中，有4座已運作逾40年。另有11座已運作30至40年，意味電力公司未來10年需決定延役或廢爐。此外，高放射性的核廢料需存放10萬年，日本計劃興建一個地下核廢料處置場，但興建過程或需時數十年。

專家促拓展再生能源

日本政策研究大學名譽教授黑川清和核能專家佐藤聰向本報指出，日本在1960至70年代將推廣核能列為國策，稱之為潔淨、安全、可靠的能源，但福島核事故已否定核能的安全性，其經濟優勢在事故前後亦遭多番挑戰，「核電站設計、選址、審批可能需時10年，興建又再需10年，營運40至60年後，再要花20年廢棄」，在現存許多具吸引力的能源生產技術之際，繼續發展核能是錯配。天普大學亞洲研究主任金斯頓則批評，政府對重啟核能提供大量補貼，但對再生能源無同等承諾，「是時候擺脫20世紀的能源科技，把握發展再生能源和21世紀新科技的機會了」。

（日本時報/朝日新聞/金融時報）