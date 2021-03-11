「回憶或有出入」 英女王回應梅根惹揣測

「摯愛家族成員」留一線

曾任英女王新聞秘書的安森（Charles Anson）指英女王的聲明（圖）語帶悲傷，而她希望在家族內公正解決而不是公開處理。聲明指訪問中提到的有關種族的問題令人憂慮，指記憶或有出入，但王室會嚴肅看待並私下解決。王室專家丹皮爾（Phil Dampier）認為英女王是說哈里梅根或就事件交代了他們一方的說法或詮釋，沒指他們說謊，亦顯示英女王應該已跟被指對阿奇膚色表達關注的王室成員談話，了解不同版本的說法。聲明最後提及哈里一家三口永遠都是王室所摯愛的家族成員，丹皮爾稱英女王是向他們伸出橄欖枝，希望他們勿再多言，冷靜下來並改善關係。

王室傳記作者鮑爾（Tom Bower）認為，王室聲明既是有禮地否認相關指控，「部分回憶或有不同」一句更是暗指哈里夫婦的指控充滿「迪士尼式幻想」風格。

另外，英國名嘴摩根周一在他有份主持的《英國早晨》節目指不相信梅根的話，結果英國通訊管理局（Ofcom）收到逾4萬宗投訴，當局宣布展開調查。ITV周二稱與摩根討論後，他決定離開該節目。CNN指梅根向ITV提出投訴，關注摩根的評論對他人的影響，及如何貶低心理健康問題的嚴重性。

（獨立報/CNN/每日郵報/BBC）