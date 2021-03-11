抗命緬警：上級令「開槍直至打死示威者」

塔奔周二接受路透社訪問表示，他在2月27日被一名高級警官要求在城鎮坎巴（Khampat）的示威上開槍驅散示威者，但他和另外6名同僚都拒絕。翌日有警官問他會否開槍時，塔奔再次拒絕並辭職。塔奔在3月1日離開他在坎巴的家庭，花3天時間才進入印度米佐拉姆邦（Mizoram），大多數時間是摸黑趕路，以免被發現。

稱警隊有不少人支持示威者

曾在曼德勒任職警員、23歲的貢萊（Ngun Hlei）亦表示收到開槍命令。貢萊稱他因為拒服從命令而被訓斥及調職，後來在網上向民主派人士求助，最後在3月6日抵達米佐拉姆邦一個村莊。

在法蘭縣（Falam）曾任職警員的24歲女子達爾（Dal）稱她的工作大多屬行政性質，但隨着示威增加，她被要求嘗試拘捕女示威者，她拒絕。她憂慮因支持示威者及公民抗命運動，會令她面臨判監後決定逃離緬甸。

塔奔、貢萊和達爾3人都指出，警隊內有不少人支持示威者。

印度官員：百人從緬入境 多警察家庭

路透社稱塔奔的說法跟一些緬甸警員逃亡到印度後，向米佐拉姆邦警方所說的內容相近。印度高級官員稱，自緬甸出現反軍事政變示威以來，有約100人從緬甸越過邊境到印度，大多數是警員和其家眷。

（路透社）