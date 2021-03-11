「疫苗民族主義」爭拗 歐盟批英美中俄

米歇爾指禁疫苗出口 英：失實

今年初美國輝瑞（Pfizer）和英國阿斯利康（AstraZeneca）藥廠都稱要減少疫苗供應歐盟數量，惟歐盟曾暗指阿斯利康優待英國，有官員質疑疫苗短缺或因藥廠把在比利時與荷蘭廠房生產的疫苗送到英國，及後歐盟設立限制疫苗出口的機制。

米歇爾形容「真相不會說謊」，指英國和美國完全禁止疫苗和疫苗成分材料出口，對他們指控歐盟有「疫苗民族主義」表示震驚。米歇爾為歐盟限制疫苗出口機制辯護，稱機制目的是要防止藥廠將歐盟預訂和預先資助的疫苗，出口到其他發達國家而不向供應所承諾的疫苗，並強調歐盟從未停止出口疫苗。

米歇爾又稱不應被中俄的疫苗文宣誤導。他稱歐洲不會利用疫苗作為文宣手段，只會推廣價值觀。

意國藥廠將生產俄國疫苗

就在俄羅斯被指推動疫苗外交之際，俄羅斯主權財富基金RDIF早前跟瑞士藥廠Adienne簽訂協議，7月於意大利倫巴第的廠房生產俄羅斯「衛星V」新冠疫苗，成為首個生產俄國疫苗的歐洲國家。RDIF行政總裁又稱跟西班牙、法國和德國的生產設施亦達成生產協議，但沒交代詳情。

（金融時報/路透社/法新社）