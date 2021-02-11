美日印澳QUAD首峰會 抗華疫苗外交 擬融資提升印度產能 搶佔亞非影響力

繼QUAD上月舉行外長級會議，今次首腦峰會將是該組織成立以來最高級別的會議。白宮發言人稱，峰會反映總統拜登重視美國盟友和印太地區伙伴，屆時會討論疫情威脅、經濟合作和氣候變化等。華府一名高級官員向路透社稱，峰會旨在「將QUAD作為印太常規外交的新一環」，並稱峰會計劃公布融資協議，助印度提升新冠疫苗產能，目標包括減少訂單積壓、加快疫苗接種和對抗變種病毒，部分新增的產能將用於推動東南亞國家的疫苗接種。峰會料持續約兩小時，並為今年內舉行面對面的峰會鋪路。

QUAD最高級別會議 白宮：重視盟友

《日經亞洲》報道，為抗衡中國的「疫苗外交」，QUAD將制定框架，向亞洲和非洲國家供應印度製疫苗，並考慮由美日澳提供財政支援，助發展中國家購買疫苗。日本已宣布將支援發展疫苗冷凍鏈，包括凍櫃和運輸工具等。路透社周一引述兩名印度政府消息人士稱，QUAD有意加強在全球疫苗的接種工作，已就此召開數次會議，而印度作為全球最大的疫苗生產國，盼QUAD成員能資助增產，在2月的視像會議上，美日印澳討論過「鼓勵替代性醫療供應鏈，以減少對中國依賴」。

印度血清研究所是全球最大疫苗生產商，正生產英國牛津-阿斯利康新冠疫苗供應多國，並即將生產美國諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗。路透社的消息人士形容，血清研究所和諾瓦瓦克斯的合作是「QUAD在疫苗上的外交聯盟、以至將中國推出地區疫苗銷售的關鍵」。印度生物技術公司Bharat Biotech亦正與國營機構合作，研發自家疫苗。印度至今輸出3600萬劑疫苗，其中600萬劑免費供予15個國家，遍佈東南亞、非洲和中東等，被指是抗衡中國以疫苗援助提升地區影響力。中國外交部上月初稱，中方向53個國家提供疫苗援助，主要是東南亞和非洲國家；另有最少27國有意購買中國疫苗。

印度外交部表示，QUAD峰會還會商討供應鏈、新興及關鍵技術、海上安全和氣候變化等問題，並為「確保印太地區有安全、公平和負擔到的疫苗」探討合作機會。澳洲總理莫里森形容，峰會將是印太地區的「歷史時刻」，是就「支持建立主權、獨立的印太地區」發出強烈信息。《日經亞洲》提到，東京預料會提出對中國海警近日駛近釣魚島（日稱尖閣諸島）的關注，亦可能討論香港和新疆維吾爾族人權問題及緬甸政變。

蓬佩奧盼拜登續抗華撐港

美國前國務卿蓬佩奧周二接受台灣中央社專訪，稱現時評論拜登政府的對華政策仍過早，但肯定現任國務卿布林肯公開談論新疆的種族滅絕，又稱他有信心其任內所奠定的許多政策方向都獲跨黨派支持，如就香港問題制裁北京領導階層的提案獲國會高票支持，盼拜登政府「能持續有正確作為」。

（路透社/日經亞洲/中央社）