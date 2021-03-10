輻射食安陰霾未退 漁農業復蘇路遙

宮城縣水產養殖業在2011年的海嘯中受災嚴重，但2018年海洋漁業及水產養殖業的產值達788億日圓（約55億港元），較災前還要高，主要歸功銀鮭養殖復蘇。在岩手縣，2018年有關產值亦達378億日圓，與災前水平相若。宮城和岩手縣的農業生產亦超過災前水平，官員稱有賴於當地由種植大米轉為種植需求強勁的士多啤梨等作物。不過經歷核災的福島，截至去年3月，只有三成農地恢復耕作，產量低於災前，產品價格回升緩慢。中央政府有意將福島核電站積存的逾百萬噸「核污水」排放太平洋，更惹進一步損害當地漁業聲譽的憂慮。

香港仍禁部分福島食品

因福島核災，迄今全球有15個國家和地區仍對日本部分地區的漁農產品及食品入口設限（其中香港全面禁止福島的蔬果和奶類，肉類及水產品則需有輻射證明書），成為產業復蘇的主要障礙。新冠疫情令遊客大減亦阻礙復蘇，令受災縣的漁農產品消耗量暴跌。福島縣一名官員說：「我們遭到聲譽受損和新冠疫情雙重打擊。」

這東北3縣也面對漁農業青黃不接的問題。隨着人口老化，這3縣從事海洋捕撈業的工人由2008年的2萬多人大減至2018年的約1.3萬人，農業公司的數目過去10年減少近半。福島縣政府計劃加強鼓勵縣外人士遷入，以振興產業。

（日本時報）