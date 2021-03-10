「復興奧運」有名無實 疫情雪上加霜

3．11大地震發生後約3個月，時任東京知事石原慎太郎便宣布有意申辦2020年東京奧運，盼向世界展現日本已從震災中重新奮起的面貌，象徵意義一如1964年東京舉辦的二戰後首屆奧運。此提案同年獲時任政府通過，2013年申辦成功。

截至去年12月，東京奧運籌辦成本已達約1200億港元，超出最初估算逾倍。雖然當局期望透過奧運帶動災區經濟，但《每日新聞》3月1日公布以岩手、宮城及福島三大重災區居民為對象的民調，顯示認為東京奧運無助推動災區復興者高達61%，遠高於認為有幫助的24%，不肯定東京奧運對災區復興有何效果的亦有14%。日本共同社今年1月公布的民調亦顯示，約44.8%受訪日本民眾認為，因新冠疫情延期至今年7月23日開幕的東京奧運應該再次延期，更有35.3%認為應取消。

政府改稱東奧賀戰勝疫情

上智大學國際教養學部長中野晃一向本報指出，東京奧運是前首相安倍用以宣稱東北災區已恢復原貌、核污染等災情受控、隱瞞東北實况的掩飾。在延期一年後，政府更改將稱東京奧運是慶賀人類戰勝疫情的盛事，完全失去與東北災區之間的關係。他說，許多人認為東京奧運已淪為空洞且令人不快的廣告，應該乾脆取消。

日本天普大學亞洲研究主任金斯頓教授（Jeffery Kingston）則向本報表示，東京奧運對復興「從無幫助」，「籌辦奧運已將政府的資源從東北災區轉移，同時新冠疫情已削弱災區經濟復蘇的一切正面動力，即使取消奧運亦對災區復興影響輕微」。