災後成長一代 致力保留震災歷史

即使事隔10年，永沼悠斗的傷痛依舊鮮明，「我失去家人和社區，失去造就我的一切，感覺海嘯削走了我的半身」。永沼的故鄉宮城縣在3．11受重創，當時16歲的他在海嘯中失去8歲的弟弟、祖母和曾祖母。他憶述，大地震前兩天當地曾發生7.3級地震，他身在沙灘時也感受到，事後一直回想若自己一早示警，也許大家就不會喪命。倖存的內疚感令永沼決意修讀災難管理，並到各地學校舉辦講座，教導公眾為災難做準備。

學校不鼓勵學生談論經歷

同樣來自宮城縣的21歲災民雁部那由多當年與家人因海嘯警告而到學校避難，最終幸運脫險。雁部說，那時成年災民會為插隊領取食物對兒童動粗，但學校不鼓勵學生談論這些經歷，避談震災漸成常態。雁部現時修讀災害社會學，研究如何令人在災難中採取正確的自救行動，並與全國的組織合作保留震災難回憶。他慨嘆3．11大地震如今變成只出現在教科書的內容，憂災後出生的一代不再認識這段歷史。

福島核事故災民、現年27歲的清水葉月因家鄉浪江町被列為避難區域，與家人撤離到千葉縣。她說，當年到市政府註冊入學時被要求留在停車場接受輻射檢測，同學亦從不會談起震災，令她感到人們的冷漠。成年後她回到災區協助保留災難歷史，並為受困兒童提供輔導，「許多人仍在受苦掙扎，我們需要聆聽他們，支持他們」。

防止災難記憶淡化成重大課題，《每日新聞》本月2日公布重災區岩手、宮城和福島3縣，感覺到輿論對災區關注變淡者多達79%。該3縣和青森縣與民間組織攜手成立「3·11傳承之路」，透過導賞團等活動有系統助公眾了解這場災難。

（法新社/日本時報/時事通信）