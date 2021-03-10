3•11回顧：災後十年聚焦「軟復興」

明報記者 陳籽穎、羅睿琪、湯曉慧

3．11大地震災後10年，日本當局稱現時硬件配套大致就緒，復興工作下月將進入第二階段，聚焦重建社區等「軟復興」層面，惟福島縣災民憂輻射污染與欠親友聯繫，回流意欲不大。出身福島縣富岡町、25歲的髮型師草野倫仁得知故鄉災後連一間理髮店都沒有，毅然決定返鄉開店。他向本報稱，故鄉已不復昔日熟悉感覺，日常生活亦有不便，但寄望以自己的店舖建立社區的「聚腳點」。

「逆流」返鄉開理髮店 盼建聚腳點

2011年3月11日原是草野的初中畢業禮，但他卻在這天與全日本民眾一同經歷巨變：日本東北海域發生9級大地震，觸發海嘯，釀成福島核事故。當局將福島第一核電站方圓20公里列為「警戒區域」，包括距核電站約10公里的富岡町，事故後一年累計輻射量可能超過20毫希的地區亦被列為「計劃避難區域」，草野與數萬災民被迫撤離家園。截至上月，單是福島縣就有逾3.5萬人仍處於避難狀態。

草野輾轉撤離至多地，終落腳福島市，在避難生活中度過少年時代，直至前年在關東工作時遇上颱風「海貝思」吹襲，家園再次受災，成為他決心回鄉的契機。他憶述，當時得知富岡町自2017年局部解封以來，連一間理髮店都沒有，便想到：「到沒有理髮店而受困擾的地方開店不是更好嗎？」

草野去年11月起在富岡町經營理髮店，並將店名取為「復興之輪」，承載他對復興的希望：解決生活的不便，並盼社區回復昔日熱鬧。現時富岡町約有1600人居住，僅及災前一成。草野稱開店數月以來，客人除了本地的長者和為數不多的中小學生外，還有不少來自縣外、因復興工作到當地的人，經營上暫無問題，也相信長遠需求會增加，但對於社區生活，他表示：「確實不能說有災前般回到老家的感覺，即使我是本地人，在這裏也沒有很多熟人，和我有聯繫的人和客人許多來自縣外。」他透露目前生活仍有不便，例如當地食肆不多，只能到固定地點用餐，「10年過去仍只得一間理髮店，這是富岡町的實况」。

六成五受訪災民不打算回福島

日本政府早前表示，3．11大地震災區的硬件設施如公共房屋等已大致完成重建，復興工作下月將進入第二階段，未來5年重點將集中於災民心理支援和社區營造等軟性層面，惟目前社區復興的進度緩慢，像草野般回流者僅屬少數。福島縣浪江町現今人口仍未到災前一成，而雙葉町雖在去年首次解封4%區域，但預料最快明年春天才適合居民居住。關西學院大學災害復興制度研究所去年11月發布的調查顯示，六成五受訪災民不打算返回福島，主要擔心環境仍殘留污染、對核電廠的廢爐工作感憂慮等。另一方面，僅19.3%人稱在現居地遇困難時有親友施援，遠低於災前的逾五成。報告指情况突顯震災導致災民長期離開熟悉土地、人際關係淡薄的情况，甚至有受訪者稱因「沒談天對象」而需接受精神科治療。

上智大學國際教養學部長中野晃一向本報稱，聚焦心理支援和重建社區等的「軟復興」方向正確，但「來得太遲」。他指出，復興的難處部分在將現存社區完全「移植」到不同地點近乎不可能，「對強烈依戀被毀家園與社區的人而言，要他們從臨時避難所遷往全新的社區並不容易」。日本天普大學亞洲研究主任金斯頓教授（Jeffery Kingston）亦向本報稱，東北地區災前已有人口老化與減少的問題，災後就更明顯，「較高齡的社區缺乏彈性，亦欠活力，我們難以想像日本政府如何能克服此問題」。

「軟復興」助心理支援重建社區

福島縣避難地域復興課回覆本報查詢時指出，除了推動各市町村的復興及交流基地，他們正與非牟利組織等合作，將透過地區活動和祭典等創造各種交流機會，以助形成社區。同時為吸引災民回流，當局將着眼在構成生活基礎的環境，如改善醫療制度和公共交通、助受災企業重啟業務、推動新產業等。當局亦將加強心理健康支援。