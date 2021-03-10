狠批小報種族主義報道偏見

凱特與梅根受不同對待

歐洲委員會旗下獨立的「歐洲反種族主義及不容忍委員會」在2016年發表報告，指傳統媒體之間的仇恨言論「仍是嚴重問題」，尤其是小報。在2016年傳媒開始報道哈里和梅根的戀情時，《每日郵報》就曾稱梅根「快要衝出康普頓（Compton，美國加州一個黑人居多的城市）」。當時肯辛頓宮罕有代表哈里發聲明，斥一些評論帶有種族主義和性別歧視。小報亦被指對待凱特與梅根的方式大相逕庭，哈里夫婦與小報的關係持續惡化，直至去年終止與小報的所有接觸並提出法律訴訟。

有輿論認為，這個問題背後部分源於編採室缺乏多元聲音。路透新聞學機構在2016年的報告指英國編採室只有6%記者為非白人，相比下非白人佔總人口約13%。

英王制誥規定王子資格

另外，梅根在訪問中指她懷孕時，王室人員曾指她的兒女不會是王子或公主，她表示這不符慣例。不過，BBC昨指出，按英王喬治五世1917年所頒王室制誥，王室第4代只有王儲長子之長子才自動是王子，目前只有威廉長子喬治合資格。2012年，英女王亦曾頒王室制誥，准許威廉王子所有子女可有王子或公主稱號。

（BBC/CNN）