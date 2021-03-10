發聲明回應梅根爆料 白金漢宮：關切種族爭議

【明報專訊】英國哈里王子和妻子梅根的電視專訪周日（7日）晚播出，單在美國就錄得1710萬人收看，是美國今個電視季度收視最高的節目之一。BBC形容專訪內容「直插王室心臟」，其爆炸內容公開後，英美傳媒指王室正面對極大回應壓力，有報道稱王室周一緊急召開多場會議商討對策，白金漢宮更隨即擬訂出聲明，但英女王一度拒絕簽字，但到香港時間今日凌晨，白金漢宮終發聲明回應，稱整個王室家庭對全面得悉哈里和梅根過去數年是如何具挑戰性感到悲傷，表明他們提出的議題令人關切，「尤其是種族問題」。聲明又提到部分回憶也許不同，但王室一家會嚴肅看待並私下處理，又強調哈里一家永遠會是受愛護的家庭成員。
種族歧視深層問題極具破壞
哈里和梅根在專訪中指控王室高層存在種族歧視問題，包括因為憂慮他們的子女膚色有多深。雖然他們強調言論不是來自英女王或王夫菲臘親王，但稱如果公開該人身分，將會極具破壞力，哈里又表示種族歧視是他倆決定離開英國的一大因素。美國有線新聞網絡（CNN）報道，專訪內的指控令英國王室正面對這一代最嚴重的危機，甚至比哈里母親、威爾斯王妃戴安娜1995年的電視專訪更震撼，因為今次揭露的不止是個人婚姻問題，而是王室的深層次問題。
《每日郵報》報道，不少王室高層職員待到英國時間周一凌晨3時觀看專訪直播，包括英女王的私人秘書楊格（Edward Young）和查理斯的私人秘書奧爾德頓（Clive Alderton）。報道形容，白金漢宮上下對專訪內容「震驚得癱瘓」。到了早上，王室和白金漢宮高層成員透過電話、視像會議等方式召開一連串「危機對話」。
美國雜誌《名利場》（Vanity Fair）引述消息人士報道，英女王、王儲查理斯和威廉王子都對專訪內容深感憂慮，王室助手形容有關指控比之前估計更震撼，王室各要員周一大部分時間都在開緊急會議研究下一步。報道稱，哈里事前已透過電郵知會查理斯講解接受專訪的原因，查理斯一名朋友形容查理斯處於「絕望悲觀的狀態」之中。《每日郵報》報道，白金漢宮周一準備了一份聲明，強調王室對兩人的愛，試圖防止情勢進一步緊張，但《泰晤士報》指英女王拒絕在聲明上簽字，認為不應在未謹慎考慮下倉促公開回應。
美逾1700萬人觀看 白宮罕有回應
1710萬人這收視數目是民調機構尼爾森的初步數據，預計在加入網上收看和滯後數據後會進一步增加，雖然難與美式足球超級碗上月大戰的9000萬人相比，但已屬於今季最高收視節目之一，也遠高於上周金球獎頒獎典禮的540萬人，可見美國人對英國王室消息的熱愛。就連白宮也罕有就這類議題回應，發言人普薩基說，任何人要出來談論自己與精神問題的搏鬥，都需要勇氣。英國首相約翰遜則表示，不會評論兩人對王室的批評，但強調非常敬佩女王伊利沙伯二世。