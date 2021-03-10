發聲明回應梅根爆料 白金漢宮：關切種族爭議

種族歧視深層問題極具破壞

哈里和梅根在專訪中指控王室高層存在種族歧視問題，包括因為憂慮他們的子女膚色有多深。雖然他們強調言論不是來自英女王或王夫菲臘親王，但稱如果公開該人身分，將會極具破壞力，哈里又表示種族歧視是他倆決定離開英國的一大因素。美國有線新聞網絡（CNN）報道，專訪內的指控令英國王室正面對這一代最嚴重的危機，甚至比哈里母親、威爾斯王妃戴安娜1995年的電視專訪更震撼，因為今次揭露的不止是個人婚姻問題，而是王室的深層次問題。

《每日郵報》報道，不少王室高層職員待到英國時間周一凌晨3時觀看專訪直播，包括英女王的私人秘書楊格（Edward Young）和查理斯的私人秘書奧爾德頓（Clive Alderton）。報道形容，白金漢宮上下對專訪內容「震驚得癱瘓」。到了早上，王室和白金漢宮高層成員透過電話、視像會議等方式召開一連串「危機對話」。

美國雜誌《名利場》（Vanity Fair）引述消息人士報道，英女王、王儲查理斯和威廉王子都對專訪內容深感憂慮，王室助手形容有關指控比之前估計更震撼，王室各要員周一大部分時間都在開緊急會議研究下一步。報道稱，哈里事前已透過電郵知會查理斯講解接受專訪的原因，查理斯一名朋友形容查理斯處於「絕望悲觀的狀態」之中。《每日郵報》報道，白金漢宮周一準備了一份聲明，強調王室對兩人的愛，試圖防止情勢進一步緊張，但《泰晤士報》指英女王拒絕在聲明上簽字，認為不應在未謹慎考慮下倉促公開回應。

美逾1700萬人觀看 白宮罕有回應

1710萬人這收視數目是民調機構尼爾森的初步數據，預計在加入網上收看和滯後數據後會進一步增加，雖然難與美式足球超級碗上月大戰的9000萬人相比，但已屬於今季最高收視節目之一，也遠高於上周金球獎頒獎典禮的540萬人，可見美國人對英國王室消息的熱愛。就連白宮也罕有就這類議題回應，發言人普薩基說，任何人要出來談論自己與精神問題的搏鬥，都需要勇氣。英國首相約翰遜則表示，不會評論兩人對王室的批評，但強調非常敬佩女王伊利沙伯二世。

（每日郵報/衛報/獨立報/名利場）