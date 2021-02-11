CDC公布接種疫苗者除罩聚會指引 續倡避免旅行公眾場合戴口罩

根據CDC數據，全美已有約3000萬人、即9.2%人口已全面接種BioNTech-輝瑞疫苗、莫德納疫苗或強生疫苗；5890萬成年人（接近18%人口）至少注射了一劑疫苗。

CDC的新指引令親朋聚會成為可能，例如已接種疫苗的祖父母可探訪未接種疫苗的健康成年子女或孫兒，而毋須戴口罩或保持社交距離。CDC亦指出，已全面接種疫苗者若接觸過確診者，如沒有出現病徵，毋須接受檢測或隔離。CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在白宮新聞發布會上說：「隨着更多美國人接種了疫苗，愈來愈多證據告訴我們，全面接種者可恢復一些低風險活動」。

親朋可聚會 恢復低風險活動

不過，CDC同時提醒全面接種疫苗者應繼續遵守多項防疫措施，例如避免參加大型聚會，探訪多於一個、沒有注射疫苗的親朋好友時必須戴口罩，或與有患重症風險的人一起時也必須戴口罩。瓦倫斯基表示，美國每天仍新增約6萬宗確診個案，保護沒有接種疫苗的人很重要，「我們仍處於嚴重疫情中，還有超過九成民眾沒有全面接種疫苗。因此無論是否已接種，每個人都應繼續避免參加中型或大型聚會，以及不必要的旅行。」她警告，已接種疫苗者仍有播毒的風險。有傳染病專家指出，除非達至群體免疫，否則必須持續戴口罩。

學者：清晰指引鼓勵接種 遏「疫苗猶豫」

路透社指出，儘管接種疫苗民眾數目快速增加，但CDC只稍微放寬防疫限制，顯示當局在公共衛生指引上仍保持審慎態度。美國埃默里大學醫學院執行副院長里奧（Carlos del Rio）認為，CDC的新指引合理及合適，「我們需要開始告訴民眾該做什麼，這指引非常清晰」。美國心理學會醫療保健創新高級主任賴特（Vaile Wright）引述美國心理學會即將發表的研究稱，約一半成年人對重新投入正常生活感焦慮，當中包括44%已全面接種疫苗的人，因此新指引為已接種疫苗仍不願面對面與人交流者，提供急需建議。哈佛醫學院環球健康和社會醫學助理教授溫特勞布（Rebecca Weintraub）稱，CDC新指引清楚說明了接種疫苗的「回報」，可能鼓勵更多美國人尋求免疫或遏止「疫苗猶豫」。

（紐約時報/路透社/BBC）

（抗疫新階段）