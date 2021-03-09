美點名4俄網散播疫苗假消息 克宮否認

報道稱，一名負責監察外國散播不實資訊情况的美國國務院全球參與中心（Global Engagement Center）的官員點名4個網站，當中的New Eastern Outlook和Oriental Review直接由俄羅斯海外情報機關控制，自稱為學術期刊，並以亞洲、非洲和中東為目標，就美國的世界地位發表評論。前者去年11月一篇文章稱，BioNTech疫苗採用的信使核糖核酸（mRNA）技術是「激進的實驗性技術」，「缺乏精準度」，並被美國倉促通過使用；今年1月一篇文章又指控美國在全球各地都有生物實驗室，可能是新冠病毒的來源，被意大利、法國、瑞典和西班牙等多國網站轉載。另一網站News Front由俄羅斯聯邦安全局指導，以10種語言發表資訊。Rebel Inside則由俄羅斯軍事情報總局控制，主要分享騷亂和示威資訊。

俄羅斯克里姆林宮發言人否認俄羅斯情報機關策劃撰寫反西方抗疫的文章，稱有關指控無稽，又指西方傳媒同樣充斥質疑俄羅斯疫苗的聲音。

（華爾街日報）

（抗疫新階段）