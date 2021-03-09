緬吊銷5獨立媒體牌照 H&M停訂單

【明報專訊】緬甸反政變抗爭持續，最大城市仰光的商店、工廠和銀行周一（8日）響應工會號召暫停營業，而在北部克欽邦首府密支那（Myitkyina），有人稱目擊警方向示威者開槍，最少2人死亡，數人受傷。另外，政府吊銷5間獨立傳媒的牌照，包括Mizzima、Myanmar Now、7-Day、DVB和Khit Thit Media。全球第二大時尚零售商、瑞典服飾巨擘H&M昨表示，緬甸當局以致命武力對付示威者，令人震驚，已停止從緬甸下訂單。
社交媒體流傳的相片顯示，兩名男子的屍體躺在密支那街頭，20歲的目擊者稱兩人有份參與示威，他們頭部中槍，當場死亡，另有3人受傷。另外，國營傳媒報道，保安部隊在醫院和大學駐守執法。路透社取得的閉路電視片段顯示，周日有持槍和盾牌的軍警強行進入曼德勒理工大學。人權組織質疑軍政府違反國際法，指軍警是要在醫院搜補受傷求醫的示威者。
再有示威者中槍亡
緬甸9個具影響力工會組成的聯盟周日（7日）呼籲所有民眾，從周一起展開長期全國大罷工，目的是造成國內經濟「全面且長期癱瘓」，以試圖扭轉軍方發動的政變，並恢復昂山素姬領導的文人政府。緬甸服裝工人聯合會主席莫桑達敏（Moe Sanda Myint，音譯）表示，她相信大多數工人都會參與，「我們敦促持續罷工，直到剷除獨裁統治為止。」