緬吊銷5獨立媒體牌照 H&M停訂單

社交媒體流傳的相片顯示，兩名男子的屍體躺在密支那街頭，20歲的目擊者稱兩人有份參與示威，他們頭部中槍，當場死亡，另有3人受傷。另外，國營傳媒報道，保安部隊在醫院和大學駐守執法。路透社取得的閉路電視片段顯示，周日有持槍和盾牌的軍警強行進入曼德勒理工大學。人權組織質疑軍政府違反國際法，指軍警是要在醫院搜補受傷求醫的示威者。

再有示威者中槍亡

緬甸9個具影響力工會組成的聯盟周日（7日）呼籲所有民眾，從周一起展開長期全國大罷工，目的是造成國內經濟「全面且長期癱瘓」，以試圖扭轉軍方發動的政變，並恢復昂山素姬領導的文人政府。緬甸服裝工人聯合會主席莫桑達敏（Moe Sanda Myint，音譯）表示，她相信大多數工人都會參與，「我們敦促持續罷工，直到剷除獨裁統治為止。」

（路透社）