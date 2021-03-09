瑞士公投通過禁蒙面 穆斯林組織：黑暗一天

公投以51.2%贊成、48.8%反對獲得通過，政府要在兩年內立法和通過。新法生效後，意味瑞士人不能在公眾場合完全遮蔽臉部，如商店或鄉間的露天地方，宗教場所例外。若基於健康和安全等理由戴口罩等，則不受此限制。違例者或被罰款約1萬瑞士法郎（約8.3萬港元）。

兩年內完成立法

發起公投的極右政黨瑞士人民黨（SVP）黨魁奇薩（Marco Chiesa）對公投結果表示高興，他說，「我們很欣慰。我們一點也不希望國內有激進伊斯蘭主義。」瑞士人民黨國會成員、公投委員會主席沃曼（Walter Wobmann）在投票前說，「在瑞士，我們的傳統就是露出你的臉部。這是我們基本自由的象徵。」

不過，當地穆斯林組織認為公投獲通過是黑暗的一天，表示將挑戰有關結果。瑞士穆斯林中央委員會形容有關決定是揭開舊傷口，進一步擴大法律不平等原則，傳達排斥穆斯林少數民族的信息。瑞士伊斯蘭組織聯盟則表示，瑞士的中立、包容及締造和平的價值在這場爭論中受到考驗，「在憲法中硬性規定服裝衣著，對女性來說並非爭取解放，而是走回頭路」。

瑞士人口約860萬，當中穆斯林佔約5%，主要來自土耳其、波斯尼亞和科索沃。瑞士有兩個州早已在當地實施蒙面禁令，瑞士盧塞恩大學（University of Lucerne）估計國內幾乎沒有人穿罩袍（burqa），戴全臉面紗（niqab）只有約30人。

瑞士政府此前呼籲民眾在公投中投反對票。一些歐洲國家早已禁止完全蒙面，包括法國和奧地利，其他已頒布有限度蒙面禁令的國家還有丹麥、荷蘭、保加利亞等。

（綜合報道）