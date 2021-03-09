分析：與王室保持關係 保品牌價值

哈里夫婦最初嘗試以「一半一半」的形式留在王室，他們註冊「皇家薩塞克斯」商標，並想減少王室職務，又能保住頭銜，但王室拒絕，二人被迫棄用該商標，上月更宣布不再恢復在職王室成員身分。雖然與王室分裂，但曾出版有關王室財務著作的麥克勞爾（David McClure）認為，這可能為兩人帶來商業利益，因他們現在可自由利用其王室背景，而不受白金漢宮干預。夫婦去年移居加州後，創立兩間影音製作公司，又成立基金支持其慈善工作，更與Netflix及Spotify簽約製作節目掙錢。

品牌顧問公司Interbrand前主席克利夫頓（Rita Clifton）稱，公開與王室反面，到頭來會損害哈里夫婦的品牌價值，「就像所有品牌關係一樣，你會確保雙方均對品牌有價值，你不會希望兩者的關係殺死這隻金鵝」。

哈里和梅根離開王室後，在開展其事業上都小心翼翼。麥克勞爾說：「若你脫離王室，無論你喜歡或否，你仍有王室的光芒 ，所以你用王室關係掙錢，你有可能使王室陷入尷尬。」

哈里上月在接受美國傳媒訪問時，淡化與王室的決裂，強調自己只是「退一步而非退出王室」。

（華爾街日報/BBC）