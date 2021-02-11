梅根指控王室種族歧視 受壓想自殺 稱宮中人猜測孩子膚色「有多黑」 訪談爆炸內容震撼英美

哈里夫婦在美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪的回應雖保持對王室成員的尊重，但亦盡顯失望之情。梅根透露自從與哈里交往就被迫保持沉默，2018年5月結婚、正式加入王室後要交出駕駛執照、護照等，又被告知不應外出與友人午膳。她更透露曾想過自殺，形容是清晰、真實、可怕而持續的念頭。她憶述有一次要出席皇家阿爾伯特音樂廳活動的早上，曾跟哈里談及輕生念頭。

指王室阻向外求助 免損聲譽

梅根稱此事令她羞於啟齒，但不說出來就可能真的會自殺，哈里當時輕抱她，並開始計劃如何減壓，確保「吞噬」戴妃的悲劇不會重演。梅根稱曾就自殺念頭向王室透露想對外求助，但被告知不可以，稱會影響王室聲譽。

兩夫婦的長子阿奇在2019年5月出生，新生命來臨對哈里夫婦而言帶來種族歧視問題。擁有黑人血統的梅根在懷孕期間，有王室成員稱她腹中骨肉不會受保護和獲得頭銜，甚至猜測孩子膚色會有多黑。她拒絕透露發表言論的王室成員身分，稱會令對方造成很大傷害，指對話是由哈里轉達給她。哈里稱不會公開對話內容，但指當時聽到後感尷尬和震驚。哈里和梅根在訪問確認，他們今夏迎接的第2名孩子是女兒。

用謊言中傷 「人格謀殺」

奧花雲費周一稱，有份討論關注阿奇膚色的王室成員並非英女王或菲臘親王。

梅根否認有關她與哈里舉行婚禮前弄哭凱特的報道，形容說法是「人格謀殺的開端」，亦是她與傳媒及王室關係變差的轉捩點。當梅根被問到有否弄哭凱特時，她說「是相反的情况」，稱婚禮前數天凱特對花女的裙子不滿，梅根為此傷心哭泣，但稱凱特事後道歉。雖對王室有諸多不滿，不過梅根強調英女王待她很好。

哈里：離英主因種族主義

另一方面，哈里在訪問中直言，對父親查理斯在處理他和梅根去年初選擇卸任王室高級成員一事上感失望，不過稱父親和他與兄長威廉同受困於王室體制，指父兄無法離開，而他若非為了梅根也不會離開王室，他形容是梅根拯救了他。當他被問及戴妃會對他退出王室有何感想時，哈里認為母親可能對事情如何發生感憤怒和傷心，但最終她只會希望他們開心。哈里表示，種族主義是令他和梅根決定離開英國的一大因素。

哈里與梅根的專訪備受關注，但這並非首個震撼外界的王室訪問。已故威爾斯王妃戴安娜1995年接受英國廣播公司（BBC）節目《廣角鏡》訪問時，披露查理斯有外遇，說：「這段婚姻裏有我們3個人。」安德魯王子前妻莎拉（Sarah Ferguson）在1996年亦曾接受奧花雲費訪問，莎拉當時稱王室生活並非「童話」。

（衛報/BBC/英國太陽報/法新社/路透社）