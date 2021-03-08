一月內3性小眾自殺 韓保守文化被轟「殺人」

同志電影先驅導演轟成「性小眾墓地」

3月3日，23歲的邊希秀（譯音）獲法律承認女性身分一年餘，但爭取不到軍方准許她以女性身分繼續當兵衛國，當天被人發現伏屍家中，初步驗屍指向她屬自殺。2月24日，致力爭取性小眾平權的38歲濟州酷兒文化節共同組織委員長金起弘自了餘生。2月8日，去年底公演時贏得好評的舞台劇《我們是（不是）笑話》編劇李垠鎔（譯音）被發現自殺。

韓國佛教曹溪宗上周五（5日）針對這些性小眾之死發聲明說：「與其說是自殺，不如說是連喘一口氣的空間都不肯給予性小眾的社會殺人。」韓國性小眾電影導演李宋喜一在個人facebook指摘社會對性小眾的厭惡儼如一場國民競相參與的嘲弄競賽，「在傳媒報道以外，還有更多的性小眾死去……韓國要成為『性小眾墓地』嗎？」

反歧視法逾10年未通過

自變性演員河莉秀於2001年出道，變性人在韓國似乎變得尋常，韓國政府也容許變性人合法轉換性別，不過其審批嚴格，即使完成了變性手術仍未必能得到法院批核。社會大眾對變性人、性小眾亦未見接納，要不表現嫌惡、欺侮，或漠視、排擠。防止性小眾受歧視的《差別禁止法》草案雖自2007年數次提出動議，但至今仍未能獲國會通過，使韓國性小眾人士活得不輕鬆。

近六成變性者曾有憂鬱

韓國國家人權委員會上月9日發表對591名年滿19歲變性者的調查，發現65.3%受訪者過去一年受過歧視，57.1%受訪者曾有憂鬱，24.4%接受過驚恐症等治療。另外，他們從社交網絡、傳媒、戲劇等影像媒體，均感受到大量「嫌惡變性的表現」，在校上課或在工作間常遇上貶抑性小眾言論、不必要的性別提問、性騷擾甚至性侵，因受不當待遇而放棄某些日常生活的性小眾大有人在。

現年23歲變性人「甲」表示，重複聽到別人怎樣憎惡討厭自己，處境「絕對不容易」，這5年間已有6名她認識的同道人離世。她去年原獲首爾市淑明女子大學法學院取錄，但因該校學生抗議而被迫放棄入學。當時因變性而被軍方評定屬「3級身心障礙」、強迫退役的邊希秀曾寫信鼓勵她說：「我們一起加油努力吧。不要死呀。活下來，一起看着這個社會改變的話，會很好的。」惟邊希秀卻先走一步。

參政爭平權 非二元性別者心灰自殺

男兒身的「非二元性別」（不完全是男性或女性的性別認同）人士金起弘曾說過：「我見過很多變性朋友因為絕望而離世。」他認為性小眾的人權不是贊成或反對的問題，而是關乎存亡的問題。他2015年覺察到「真正的自己」之後，曾積極爭取性別平權與主流認同，還代表綠黨循比例代表，先後參加過2018年濟州島議會地方選舉和去年國會選舉。

金起弘渴望使人了解，世上不是只有「男」和「女」，性別不是單憑服裝、髮型、去哪個廁所等去定義，性小眾也是社會一員。可是他最終也心灰意冷，留下遺書：「累極了——對生活，對所受的厭惡，對取悅別人的心。」

韓國詩人卞洪哲也有兒子變了性。他說：「變性人的社會孤獨感非常大。去到哪兒都要解釋自己的性向。如此這般，入學、就業，往往存在問題。」他諒解性小眾人士的痛苦，但他鼓勵：「活下去呀。儘管痛苦，那亦要活下去呀。」

（Ohmynews/京鄉新聞/民族報/韓國日報）

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