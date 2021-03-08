特朗普拒當共和黨團體募款「生招牌」

稱將阻倒戈者連任

自2002年成為阿拉斯加州參議員的穆爾科斯基是上月彈劾審訊中，倒戈投票贊成特朗普有罪的7名共和黨參議員其中一人。她一直是特朗普的批評者，亦是2022年國會中期選舉唯一尋求連任的人。特朗普稱任何情况下都不會支持穆爾科斯基，指她未能好好代表阿拉斯加和國家，稱明年會到阿拉斯加阻止她當選。不過，較早時共和黨議會領袖麥康奈爾指出，不論特朗普有何行動，共和黨參議員都會支持穆爾科斯基。

（CNN/Politico/Vox）