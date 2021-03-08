特朗普拒當共和黨團體募款「生招牌」

【明報專訊】美國前總統特朗普與共和黨的嫌隙增大，他上周五（5日）去信共和黨全國委員會（RNC）、共和黨參議院全國委員會（NRSC）和共和黨眾議院全國委員會（NRCC），要求停止使用他的名字和肖像來籌款。特朗普上月底在保守派政治行動會議（CPAC）演說批評有共和黨參議員投票支持彈劾他，Politico上周六分析認為這是他去信的要求之一。另外，特朗普上周六（6日）表示計劃明年到阿拉斯加「打對台」，阻止上月彈劾審訊中投票指他有罪的阿拉斯加州共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski ）在2022年國會中期選舉成功連任，並批評她不稱職、不忠誠。
稱將阻倒戈者連任
自2002年成為阿拉斯加州參議員的穆爾科斯基是上月彈劾審訊中，倒戈投票贊成特朗普有罪的7名共和黨參議員其中一人。她一直是特朗普的批評者，亦是2022年國會中期選舉唯一尋求連任的人。特朗普稱任何情况下都不會支持穆爾科斯基，指她未能好好代表阿拉斯加和國家，稱明年會到阿拉斯加阻止她當選。不過，較早時共和黨議會領袖麥康奈爾指出，不論特朗普有何行動，共和黨參議員都會支持穆爾科斯基。
（CNN/Politico/Vox）
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