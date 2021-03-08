拜登15萬億紓困方案參院一票之微過關

突顯分歧 辯論近12小時破紀錄

今次紓困方案為美國史上規模第二大的紓困方案，措施包括向多數美國民眾發放一次過1400美元（約1萬港元）援助，向各州及地方政府補貼3500億美元，撥款490億美元擴大新冠病毒疫情檢測、追蹤及研究工作，另撥款140億美元加強推動疫苗接種計劃。部分方案內容亦較此前眾議院通過版本有所修訂，其中每周額外失業救濟金由400美元下調至300美元，適用時間則延長至今年9月6日，另刪除了將法定聯邦最低工資由每小時7.25美元提高至15美元。

兩黨陣營壁壘分明，民主黨議員全面支持方案，共和黨議員提出多項修訂案，尋求將援助規模縮減至現計劃的三分之一，辯論歷時達11小時50分鐘，刷新最長表決時間紀錄。惟表決時其中一名共和黨議員有事缺席，令法案以50票對49票通過，民主黨議員隨即鼓掌慶祝。參議院多數黨領袖舒默稱，法案讓聯邦政府能向最廣大的民眾提供過往數十年來最龐大的幫助，讓國民知道美國復蘇在望。拜登亦稱，方案通過令政府實現拯救受困國民的承諾又邁進一步。

（路透社）