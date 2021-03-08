摸腰強抱 再兩女指控紐約州長性騷擾

稱科莫挑逗女性為「操縱他人」

現年35歲利斯（Ana Liss）於2013至2015年間曾任科莫的助理。她聲稱，2014年5月6日她在科莫官邸辦的招待會工作，科莫忽然出現叫她「甜心」，攬她吻她兩頰，接着在她的腰背環臂抓她的腰。她說入職第一年，科莫試過突然吻她的手，她起初視作「無傷大雅的輕佻」，但漸漸覺得不妥，認為無論任何情况「都不恰當」。

1997年至2001年間，科莫擔任美國房屋及都市發展部部長，欣頓（Karen Hinton）在該部門當了4年半顧問。她指科莫經常挑逗女士，認為其目的不是性愛，而是「控制關係」、操縱周圍的人。她告訴《華盛頓郵報》，2000年12月一次加州活動後，科莫叫她到他的酒店房間，她入房後，房間燈光轉暗，科莫跟她談了幾句公事便把話題轉到她的婚姻和私人生活，她發覺不妥想離開，對方就扯她入懷擁抱她，她反抗跑掉。報道指當年亦有些人從欣頓口中聽過這件事。

去年12月率先指控科莫時有踰矩的前經濟發展特別顧問博伊蘭（Lindsey Boylan），2018年因科莫擅自吻她嘴唇辭職。科莫前行政助理及衛生政策顧問本內特（Charlotte Bennett）亦有同類指控。

上周一，33歲女子魯赫（Anna Ruch）則稱2019年9月一場婚禮遇見科莫，對方伸手放到她裸露的腰背，她弄走那隻手，科莫反說她「惡」，兩掌接着按着她的兩頰，問可否吻她。

科莫上周三（3日）就女同事感覺「不舒服」道歉但拒絕辭職。州檢察長已要求科莫為性騷擾調查保留所有檔案、通訊紀錄。

（華爾街日報/華盛頓郵報）