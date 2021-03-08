印度小心表態 免影響「東進」制華

專家：基建合作多 緬甸支持不可缺

與印度共享1600公里邊境的緬甸被視為印度與東南亞加強經濟合作的門戶，亦是印度與東盟成員國加強海洋安全合作的重要一環。印度帕里卡爾國防研究及分析研究所（MP-IDSA）東南亞專家辛格（Udai Bhanu Singh）向《日經亞洲》稱，印度正從自身的地緣政治立場觀望緬甸局勢，他指出印度與緬甸有不少基建合作，例如東進政策其中一個大型項目、擬延伸至越南、老撾等東南亞國家的「加拉丹多模式運輸計劃」，便被視為抗衡中國「一帶一路」倡議的動作。他說，印度政府期望這些項目盡快竣工，而不論是何方執政，緬甸政府的支持均不可或缺。

印度中國研究所（ICS）訪問學人艾哈邁德（Shamshad Ahmad Khan）稱，印度在如何應緬甸軍事政變時面對「價值」與「利益」之間的兩難，以致不願強硬譴責緬甸軍方，以免軍方領袖改向中國招手，尋求加強軍政府執政的合法性，損害印度自身利益。印度金達爾全球大學防衛及戰略研究教授杰哈（Pankaj Jha）指出，印度明白到需要以現實態度回應緬甸局勢，包括分析被拘留的昂山素姬會否在短期內重新掌權，長遠會否成印度利益的助力等，令印度將繼續與民選領袖與軍方保持關係。

（日經亞洲）