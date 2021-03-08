緬甸促印度遣返叛逃警察 工會再召長期罷工 軍方威脅炒公僕

入夜搜捕 全民盟高層拘留期間亡

印度東北部隸屬於米佐拉姆邦的恰姆派（Champhai）的高級官員朱艾里（Maria C.T. Zuali）上周六（6日）透露，她接到緬甸法蘭縣（Falam）的來函，要求遣返8名緬甸警察，「以維繫雙方友好關係」。朱艾里稱，她正在等候印度內政部的指示。儘管在社交媒體上早已流傳緬甸警察加入反軍方的「公民不服從運動」的事例，但這次是緬甸官方首次通報有警察逃離緬甸。路透社引述信件內容指緬甸當局稱掌握了8名越境進入印度的緬甸警察資料，其中4名警察年齡介乎22至25歲，包括一名女警員。

印度內政部未有回應路透社的提問。印度外交部則表示，上周五（5日）在新聞發布會發表了聲明，聲明指外交部仍在「查明事實」。路透社指近日有拒絕執行命令的緬甸警察，連同家人共30人，越境到印度尋求庇護。法新社引述印度官員稱，部分緬甸民眾正在邊境等候進入印度。

緬甸周日再有示威，在最大城巿仰光和北部小城臘戍，警方發射催淚彈和震撼彈驅散示威者，一名目擊者稱警方在中部觀光古城巴甘（Bagan）開槍鎮壓示威，有居民在社交媒體表示警方使用的是實彈。

已有逾1700人被捕

社交媒體流傳影片顯示，軍警上周六晚在仰光多處地方對民居開槍，甚至在街上到處拘捕民眾。緬甸援助政治犯協會（AAPP）統計，截至上周六已有1700人被捕。全民盟證實在搜捕行動中，該黨58歲高層欽貌拉（Khin Maung Latt）在寓所被捕，並在拘留期間死亡，目前未知他的死因，路透社記者看過死者屍體照片，發現其頭部有沾上血漬的布料，有傳另一名高層Shein Win也被軍警虐待致死。

公關稱受聘助改善西方關係

另外，路透社報道指以色列前軍事情報官員本-梅納什（Ari Ben-Menashe）聲稱他及其公關公司Dickens & Madson Canada獲緬甸軍方聘請，代表緬甸與美國及西方國家改善關係，向西方國家解釋緬甸的真實情况。本-梅納什對路透社透露，緬甸軍方認為昂山素姬太親近中國，軍方「不想做中國傀儡」，因此想推動與西方和美國的關係。

（路透社/天空新聞台/法新社/衛報）